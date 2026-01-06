Asesinan a balazos a un agente fuera de servicio en un club nocturno de Austin

El Departamento de Policía de Austin, en Texas, informó que un agente fuera de servicio de la Oficina del Alguacil del Precinto 3 del condado de Caldwell fue asesinado a tiros durante la madrugada del domingo, en un hecho ocurrido en el Club Rodeo, al norte de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el funcionario se encontraba trabajando en un puesto de seguridad privada cuando se produjo el tiroteo. Los oficiales de Austin respondieron a la escena poco después de las 2:00 de la mañana y hallaron al agente en el estacionamiento del local, con graves heridas por arma de fuego.

Falleció en el hospital

El agente fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones, confirmó la Oficina del Alguacil del condado de Caldwell.

“Uno de nuestros agentes, mientras trabajaba en un puesto de seguridad fuera de servicio en un establecimiento de Austin, estuvo involucrado en un tiroteo”, señaló la agencia en un comunicado publicado en redes sociales.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima en consideración a su familia.

Sospechoso detenido

La policía confirmó que un sospechoso fue detenido horas más tarde gracias a un operativo conjunto en el que participaron varias agencias, entre ellas la Fuerza de Tarea de Fugitivos Lone Star de los Alguaciles de Estados Unidos, unidades aéreas y K-9 del Departamento de Policía de Austin, así como el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las circunstancias exactas del tiroteo y el posible motivo aún están bajo investigación.

Llamado a testigos y mensajes de duelo

Los detectives solicitaron la colaboración del público para identificar a testigos o personas que pudieran tener información relevante y que se encontraran en el Club Rodeo al momento del ataque.

Desde el condado de Caldwell, distintas dependencias policiales expresaron su pesar por la muerte del funcionario.

“Estamos apesadumbrados al lamentar la pérdida de un agente del alguacil del condado de Caldwell”, indicó el Precinto 2 en un mensaje de condolencias, en el que pidió oraciones para la familia y compañeros del agente asesinado.

