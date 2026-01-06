Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 6 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 6 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.96 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.63 y 17.91 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un precio de 17.96 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa a la baja. El precio promedio de hoy fue de 26.34 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su tendencia esperada que es cotizar en verde. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy se promedió a 495.4 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 63.1 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.96 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.34 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 495.4 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.1 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te sugerimos comparar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el valor a enviar y calcula los costos.