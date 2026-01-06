Pierde la vida Doug LaMalfa, representante por California

El republicano Douglas Lee LaMalfa falleció inesperadamente a los 65 años y varios de sus compañeros de partido lamentaron su deceso, pues era considerado un luchador incansable por California, su estado natal.

Mediante una declaración, Richard Hudson, congresista por Carolina del Norte, elogió la trayectoria del conservador que desde 2013 representó al primer Distrito del Congreso de California, el cual se extiende a lo largo de la frontera con Oregon, abarcando Redding y llegando al norte de Sacramento.

“Doug era un conservador de principios y un incansable defensor de la gente del norte de California. Nunca tuvo miedo de luchar por las comunidades rurales, los agricultores y las familias trabajadoras. Doug aportó determinación, autenticidad y convicción a todo lo que hizo en el servicio público”, señaló.

Al respecto, en un discurso pronunciado en el retiro republicano de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center, el presidente Donald Trump también le dedicó unas palabras al legado de Douglas LaMalfa.

“Quiero expresar nuestro tremendo pesar por la pérdida de un gran miembro, un gran, gran, gran miembro, el congresista Doug LaMalfa. Fue un feroz defensor de los problemas del agua en California. Nuestros corazones están con su esposa Jill y toda su familia”, indicó.

La Oficina del Sheriff del Condado de Butte, California, informó que, tras una llamada al 911, personal de emergencia acudió a la casa de LaMalfa.

Acto seguido, debido a que el representante requería de una cirugía de emergencia fue trasladado al Hospital Enloe donde falleció durante el procedimiento.

Los médicos a cargo del procedimiento dieron a conocer que sufrió un aneurisma y posteriormente un ataque cardíaco tras ser sometido a cirugía.

Ante la muerte de LaMalfa, la bancada republicana en la Cámara baja queda con una diferencia de tan sólo cinco escaños: 218 asientos frente a 213 de los demócratas.

Dicha situación hará más reñidas las próximas elecciones con la posibilidad latente de que la Cámara de Representantes pudiera pasar a ser controlada por los demócratas.

De hecho, el distrito californiano que representaba Douglas LaMalfa había sido objeto de una redistribución por parte de autoridades demócratas en el “Estado Dorado”.

