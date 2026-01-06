Sismo de magnitud 6.7 sacude la isla de Mindana, al sur de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6.7 estremeció este miércoles la provincia de Davao Oriental, en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, según un reporte preliminar de las autoridades de Defensa Civil del país asiático.



El movimiento telúrico se produjo a poca profundidad, lo que incrementó su percepción en varias zonas de la isla, considerada la segunda más poblada del país, con cerca de 29 millones de habitantes.



Autoridades advierten sobre réplicas y posibles daños

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades filipinas advirtieron que se esperan réplicas y posibles daños estructurales, aunque hasta el momento no se ha emitido un balance oficial de afectaciones ni se han reportado víctimas.



El Instituto de Sismología y Vulcanología de Filipinas descartó la activación de una alerta de tsunami, pero confirmó que tras el sismo principal se han registrado al menos siete terremotos posteriores de menor magnitud en la misma región.

El temblor se sintió en Davao y Sarangani

El terremoto ocurrió a una profundidad aproximada de 0,4 kilómetros, lo que hizo que fuera percibido con fuerza en distintas localidades del sur del país.

En la ciudad de Davao, capital de Mindanao y hogar de unos dos millones de habitantes, el movimiento se sintió con menor intensidad que en la provincia de Sarangani, donde residen alrededor de 580.000 personas.

Antecedentes sísmicos recientes en Filipinas

Filipinas ha experimentado una actividad sísmica intensa en los últimos meses. El pasado 10 de octubre, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Mindanao, lo que obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones en zonas costeras tras emitir una alerta temporal de tsunami.



Días antes, el 30 de septiembre, un sismo de magnitud 6,9 golpeó la isla de Cebú, en la región central del país, dejando 74 personas fallecidas.

Filipinas, en una de las zonas sísmicas más activas del mundo

El archipiélago filipino se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por su alta actividad sísmica y volcánica, donde se registran aproximadamente 7,000 terremotos al año, la mayoría de intensidad moderada.



Las autoridades mantienen vigilancia constante ante la posibilidad de nuevas réplicas, mientras recomiendan a la población seguir los protocolos de seguridad ante sismos.

Sigue leyendo: