Una rosca que une a las familias

Al entrar a Oli’s Bakery, en Santa Ana, te envuelve el cálido aroma del pan dulce horneándose por docenas. Son las diez de la mañana y se observa cómo la gente entra para seleccionar con cuidado el pan que acompañará su desayuno o su cena. Algunos compran bolillos o conchas, mientras que otros llegan en busca de las famosas roscas de reyes.

“El día de los Reyes es muy importante para nosotros y para muchas otras panaderías”, dijo Gustavo Murillo, el dueño de Oli’s Bakery. “Es uno de los días del año en los que producimos mucho pan y las ventas aumentan un poco”.

La celebración del Día de los Reyes Magos es una tradición católica que conmemora el momento en que los tres Reyes encontraron al recién nacido Jesús y le ofrecieron regalos. En México, esta fecha se celebra cada 6 de enero compartiendo la tradicional rosca de reyes entre familiares y amigos.

La rosca de reyes es un pan dulce de forma ovalada, decorado con crujientes rombos de azúcar y cáscaras de frutas confitadas multicolores, como higos y guayabas, es un elemento principal de la celebración. Se dice que la forma del pan representa una corona, mientras que las frutas y la pasta de azúcar simbolizan las joyas y los regalos que le brindaron a Jesús.

Andrés, nieto de la fundadora de Oli’s Bakery, ahora es el encargado de preparar las roscas. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

El propósito de la rosca es que cada persona corta un pedazo del pan y a quién le salga el Niño Dios, un monito blanco localizado adentro de la rosca, le toca hacer la comida. Ya sea tamales u otros platillos para el 2 de febrero, el Día de la Candelaria.

“Esta es una tradición familiar que, más allá del trasfondo religioso de la rosca, se trata realmente de que las personas se reúnan para disfrutar de la emoción de quién encontrará al Niño Jesús”, dijo Murillo. “Nos encanta porque mantiene a las personas más unidas, especialmente en estos tiempos, y qué hermoso es que estemos unidos por algo tan simple y humilde como este pan dulce”.

Murillo, de 46 años, continúa el negocio de su madre, Olivia, de Guadalajara, quien lo inició hace más de 25 años al abrir su panadería y florería en la ciudad de Santa Ana. Agrega que ellos no venían de una familia de panaderos, sino que su mamá aprendió a hacerlo por necesidad.

Explicó que hace algunos años, para ganar algo de dinero extra, su madre se puso a vender pasteles, panes mexicanos y arreglos de flores a familiares, amigos y compañeros del trabajo. Fue ahí cuando su sueño de tener su propio local empezó, desde su cocina, donde inició su carrera como panadera.

Se espera que esta semana Oli’s Bakery preparara 500 roscas. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“No sabíamos nada de pan, pero mi madre siempre ha sido muy trabajadora; siempre encontraba la manera de sacar adelante a su familia”, recuenta Murillo, mientras recorre la panadería. “Ella ha visto cómo el pan y los pasteles unen a las personas en pequeñas reuniones o celebraciones. Es por eso que decidió dedicarse a brindar esa felicidad a sus clientes”.

Aunque Olivia ya no dirige la panadería ni la florería, sigue pasando por su local para asegurarse de que todo camine bien. Sus visitas siempre son recibidas con alegría por el personal porque, según Murillo, suele llevarles comida casera para que repongan fuerzas antes de volver a amasar la masa del pan del día.

Ahora, junto a sus trabajadores, Murillo y su hijo Andrés, de 25 años, conducen el negocio.

Actualmente Andrés es uno de los panaderos principales en el local, y aunque es joven tiene bastante experiencia porque creció en la panadería y desde chico, como el día de hoy, amasa la masa y le da forma ovalada antes de colocarla en una bandeja llena de roscas en proceso de decoración. Agrega que suelen hacer alrededor de 500 roscas cada año.

Oli’s Bakery se encuentra en el 204 E Warner Ave, Ste 101, Santa Ana, CA 92707, Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“El año pasado vendimos todo lo que teníamos, y este año estamos haciendo más de 500 roscas para estar preparados”, dijo Andrés, mientras añadía un relleno dulce a la masa. “Pero esperamos que todo salga bien, porque eso nos marca el tono para el resto del año”.

Su tienda, al igual que la florería ubicada junto a la panadería, está llena de cajas con roscas. Tienen tres tamaños: la chica, que es suficiente para 6 personas, la mediana y la grande.

“Durante 25 años hemos elaborado las roscas con un relleno de membrillo, guayaba, nueces, pasas, coco y un poco de Bacardí, que ayuda a la fermentación durante el horneado”, explica Murillo. “Afortunadamente, a la gente le gusta y sigue regresando por su rosca. Aquí estamos rodeados de muchos negocios, por lo que muchos de ellos vienen a comprar la rosca gigante para su oficina y otros compran las más pequeñas”.

Su panadería empieza su día a las 2 de la mañana, hora en que inician la preparación del pan para que esté listo a las 4 de la mañana, cuando abren. Este año Murillo dice que, aunque el negocio sí ha sido afectado por las redadas de inmigración, sabe que su comunidad saldrá por sus roscas.

“No podemos escondernos bajo el manto del miedo y dejar de hacer lo que hacemos año tras año, por lo que esperamos seguir sirviendo siempre a nuestra comunidad”, dijo Murillo. “Y hacemos todo lo posible para satisfacer sus necesidades; si hay que hacer entregas a domicilio para que reciban su rosca, lo haremos”.