CES 2026: Motorola Razr Fold ¿el nuevo rey de los foldables grandes?

Motorola aprovechó el CES 2026 en Las Vegas para presentar el Razr Fold, su primer plegable tipo “libro” de última generación, y todo apunta a que llega dispuesto a meterse de lleno en la pelea contra la familia Galaxy Z Fold de Samsung. No es un simple experimento: por diseño, hardware y ambición, este Razr Fold marca un antes y un después en la estrategia móvil de la marca.

Un nuevo Razr, ahora en formato “libro”

Hasta ahora, Motorola se había centrado en los plegables tipo concha, pero el Razr Fold da el salto al formato “book-style”, con una pantalla externa alta y un panel interno que se despliega como una pequeña tablet. La marca posiciona este modelo como su primer gran plegable de “pantalla grande”, pensado para productividad, multitarea y consumo intensivo de contenido.

El diseño recuerda al Galaxy Z Fold, pero mantiene rasgos propios de Motorola, como el módulo de cámara alargado y líneas más redondeadas que mejoran el agarre.



En mano, los primeros hands-on destacan que el Razr Fold se siente ligero, delgado y cómodo para ser un plegable grande, algo clave para usarlo todo el día.

La compañía también aprovecha su alianza con Pantone para ofrecer colores llamativos, incluyendo un modelo Lily White con acabado sedoso y otro tono azul oscuro texturizado que ayudan a que el teléfono se vea más premium. Esa combinación de diseño cuidado y formato plegable grande es justo lo que necesitaba Motorola para dejar de ser “el de los flips” y entrar en la liga mayor de los plegables.

Pantallas, bisagra y experiencia plegable

Uno de los puntos fuertes del Razr Fold es su pantalla interna casi sin pliegue visible, algo que los reviewers en CES han resaltado como un salto frente a generaciones anteriores de plegables. El panel interior ofrece una superficie amplia para multitarea, juegos y vídeo, mientras que la pantalla externa es lo bastante grande como para responder mensajes, revisar redes y usar apps sin necesidad de abrir el equipo.

La bisagra tiene un movimiento suave, con buena resistencia y la capacidad de quedarse en ángulos intermedios para funciones tipo “flex mode”, como videollamadas o ver videos apoyado en una mesa.



La construcción reduce el espacio al plegarse, lo que ayuda a minimizar la entrada de polvo y a dar una sensación de producto más sólido y bien ensamblado.

Motorola también ha trabajado en que el teléfono tenga menos “wobble” cuando está sobre una superficie, gracias a un módulo de cámara que hace de base estable cuando lo usas apoyado. Son detalles pequeños, pero en un dispositivo de este precio y categoría marcan diferencia en la experiencia diaria.

Potencia, cámaras y software con IA

Por dentro, el Razr Fold apunta a la gama alta sin complejos, con un chipset de última generación de Qualcomm pensado para ofrecer rendimiento de flagship y eficiencia en tareas pesadas como juegos, edición de video y procesos de IA generativa en el dispositivo. A esto se suma una batería de gran capacidad que busca solucionar uno de los dolores de cabeza clásicos de los plegables: la autonomía.

El sistema de cámaras parte de un módulo principal de alta resolución, acompañado de sensores pensados para zoom y ultra gran angular, con el objetivo de competir cara a cara con otros plegables premium.



Motorola presume mejoras importantes en fotografía nocturna, retratos y uso del modo flex para grabarte usando la pantalla externa como visor, algo que ya explotaba bien en sus Razr tipo concha y ahora lleva al formato libro.

En software, el Razr Fold integra la capa de Motorola sobre Android con funciones Moto AI y herramientas inteligentes orientadas a productividad: ventanas flotantes, multitarea mejorada y opciones para arrastrar y soltar contenido entre apps cuando está desplegado. Además, la marca promete varios años de actualizaciones de sistema y seguridad, un punto clave para convencer a usuarios que vienen de ecosistemas más consolidados.

Un golpe directo a los plegables de Samsung

El lanzamiento del Motorola Razr Fold en el CES 2026 de Las Vegas no es casualidad: la compañía quiere aprovechar el foco mediático del evento para posicionarse como la alternativa seria a Samsung en el segmento de plegables grandes. Analistas y primeros testers coinciden en que este modelo llega con una combinación muy sólida de diseño, pantallas y cámaras, y que podría convertirse en uno de los plegables más interesantes del año.

Todo apunta a que Motorola intentará ser agresiva en precio para colocarse por debajo de los Galaxy Z Fold más recientes, sin recortar demasiado en especificaciones clave.



para colocarse por debajo de los Galaxy Z Fold más recientes, sin recortar demasiado en especificaciones clave. Con el Razr Fold, la marca completa un catálogo de plegables que incluye tanto los formatos tipo flip como este nuevo formato libro, cubriendo así prácticamente todos los nichos del mercado foldable.

El Razr Fold es el movimiento más ambicioso de Motorola en años: un plegable de última generación presentado a lo grande en el CES 2026, con diseño cuidado, hardware de nivel flagship y una apuesta fuerte por la experiencia de uso y la IA. Si el precio acompaña y la distribución global se maneja bien, este dispositivo podría ser el punto de inflexión que convierta a Motorola en protagonista, y no solo en invitado, de la nueva era de los smartphones plegables.

