T- Mobile ofrece la edición limitada del motorola razr Swarovski para esta temporada decembrina

A tan solo semanas de iniciar la temporada decembrina muchos ya están buscando el regalo perfecto para las fiestas navideñas y que mejor manera de disfrutar de la nueva edición limitada Motorola Razr Swarovski® Edition disponible exclusivamente en T-Mobile, con un diseño increíble en PANTONE™ Ice Melt que eleva la presentación de dispositivos móviles a otro nivel.

Este equipo plegable ultracompacto sin duda no solo está llamando la atención de los fieles usuarios de Motorola, ya que su increíble acabado acolchado en 3D con 35 cristales Swarovski® colocados cuidadosamente a mano combina moda, tecnología y funcionalidad.

El nuevo razr Swarovski® además de resaltar en brillo y elegancia cuenta con un sistema operativo Android un procesador MediaTek Dimensity 7400X, 8 GB de Ram una pantalla OLED FHD+ de 6.9″ con una resolución de 2640 x 1080 píxeles, su batería es de 4500 mAh, un puerto USB tipo C, posee una cámara de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), así como también una cámara ultra gran angular y macro de 13 MP y cámara frontal de 32 MP.

El dispositivo incluye los moto buds loop adornados con cristales Swarovski® con Sound by Bose y una funda transparente tipo crossbody con correa ajustable. Crédito: T-Mobile

Ahora bien, para elevar el nivel de presentación, el dispositivo incluye los moto buds loop adornados con cristales Swarovski® que no solo llaman la atención como una fina joya, sino que te sumerge en un audio nítido con Sound by Bose, es decir que el usuario disfrutará de un audio excepcional con fina elegancia y estilo único.

Además, para mayor comodidad en su uso y poderlo llevar a todas partes, razr Swarovski® incluye también entre sus accesorios una funda transparente tipo bandolera resistente y de alta calidad.

Finalmente, esta edición limitada del Motorola Razr que cuenta con un procesador ultrarrápido y ultraeficiente, mucho más resistente con bisagra de titanio y Corning® Gorilla® Glass Victus y asistencia más personalizada con moto ai, ya está disponible en T-Mobile al agregar una nueva línea de Experience More o Experience Beyond.

Durante esta temporada, T-Mobile contará como siempre con una variedad de ofertas y promociones exclusivas y para aquellos consumidores que deseen ahorrar más puede ser la opción correcta para encontrar el regalo perfecto.

