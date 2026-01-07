EE.UU. implementa operativo para detener un buque petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela
En un operativo en altamar, la Guardia Costera estadounidense incautó a un buque petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela
Luego de varias semanas de monitoreo en altamar, Estados Unidos implementó un operativo para capturar un petrolero con bandera rusa en el Atlántico, el cual está vinculado a Venezuela.
De acuerdo con la cadena de televisión NBC News, el buque había cambiado su nombre de Bella 1 a Marinera, pero la Guardia Costera estadounidense se percató de la maniobra y optó por cerrarle el paso.
Noticia en desarrollo…
