EE.UU. implementa operativo para detener un buque petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela

En un operativo en altamar, la Guardia Costera estadounidense incautó a un buque petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela

Petrolero ruso ligado a Venezuela

La relación entre Estados Unidos y Rusia podría tensarse tras la incautación de un buque petrolero. Crédito: Archivo | AP

Avatar de Evaristo Lara

Por  Evaristo Lara

Luego de varias semanas de monitoreo en altamar, Estados Unidos implementó un operativo para capturar un petrolero con bandera rusa en el Atlántico, el cual está vinculado a Venezuela.

De acuerdo con la cadena de televisión NBC News, el buque había cambiado su nombre de Bella 1 a Marinera, pero la Guardia Costera estadounidense se percató de la maniobra y optó por cerrarle el paso.

Noticia en desarrollo…

En esta nota

Guardia Costera de EEUU
