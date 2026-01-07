El tiempo de hoy en Miami para este miércoles 7 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 7 de enero indica que la temperatura alcanzará un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 5.59 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 8 y habrá pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:46 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 81 grados Fahrenheit (22 y 27 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 4%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

