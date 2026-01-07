Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES
Para este 07 de enero de 2026, Aries, se marcan posibilidades de reencuentro con una expareja, pero no te me emociones de más, porque este regreso no es para volver a caer, sino para confirmar que ya sanaste, que ya no te duele y que ya aprendiste la lección. Y acuérdate bien: no se vuelve a comer la misma mie#rda de siempre, por muy bonita que te la quieran volver a servir.
En el tema económico, un negocio relacionado con comida puede ser la clave para mejorar tus ingresos, pero solo si te organizas y no lo dejas todo a la buena de Dios. Tienes talento, pero a veces te gana la flojera o el “luego lo hago”.
En el amor, bájale dos rayitas al control, porque nadie se enamora con correa puesta. Si tienes pareja, aprende a respetar su espacio, su libertad y sus tiempos; si no, no esperes fidelidad donde no hay compromiso.
No te deprimas por sueños o metas que aún no se cumplen; nunca es tarde, el problema no es la edad, es que luego no confías ni en ti mismo. Ponte las pilas, porque cuando quieres, puedes con todo.
Cuida mucho tu cuerpo, ya que se visualiza riesgo de accidentes leves, nada grave, pero sí de esos que te hacen aprender. Ojo también con colitis, inflamación y el estómago, bájale a harinas y lácteos si no quieres andar torcido.
Te enteras del rompimiento de una relación cercana, y eso te hará reflexionar sobre quién sí vale la pena conservar. Además, una propuesta indecorosa podría ponerte a pensar más de la cuenta; analiza bien antes de decir que sí.
Si no te pones perruna o perruno, la vida te puede pasar por encima, porque hay personas que quieren aprovecharse de tu nobleza. Deja de creer en quien solo te da motivos para desconfiar y recuerda: el amor más sincero que tienes es el que no te condiciona.
Es momento de mandar a la shingada a quien solo estorba, empieza por limpiar tus redes sociales y luego tu vida diaria; verás cómo empieza a entrar la luz y hasta el ánimo te cambia.
TAURO
Tauro, para este 07 de enero de 2026, las decepciones llegan, pero la buena noticia es que ya no te tumban como antes. Andarás en modo perro o perra, fuerte, curtido y con el cuero más grueso, así que los shingazos ya no duelen igual.
Eso sí, déjate de shingaderas con la comida, bájale a la tortilla, al refresco y a los antojos nocturnos, porque has descuidado mucho tu cuerpo y luego no te gusta lo que ves en el espejo. No es por estética, es por salud y amor propio.
En el amor, si esa persona con la que estás te impulsa a ser mejor, ahí es. No la sueltes por orgullo o por hacerte el interesante; lucha por crear momentos bonitos y no solo dramas.
La suerte te sonríe en juegos de azar, así que si juegas, hazlo con medida, porque andarás con una rachita bastante buena. En lo sexu4l, si estás soltero o soltera, no te limites, no le debes cuentas a nadie y el cuerpo también pide lo suyo.
Los cambios lunares te van a traer un subidón de energía sexu4l muy intenso, incluso podría darse una relación íntima con una amistad, ojo ahí, porque después vienen los enredos.
Se marca también entrada a un negocio de compras y ventas, algo que podría dejarte buenos resultados si no te dejas llevar por impulsos.
Vienen cambios fuertes en tu vida, pues confirmarás que todo eso que no querías creer de una persona era totalmente cierto. Duele, sí, pero te abre los ojos.
Recuerda: amores se van y otros llegan, y si alguien no logró caminar contigo hasta tu presente ni mucho menos a tu futuro, es porque no tenía por qué estar ahí. La vida no se equivoca, y quienes siguen a tu lado son los que sí valen oro.
GÉMINIS
Para este 07 de enero de 2026, Géminis, no es momento de andar brincando de trabajo en trabajo ni de carrera en carrera solo porque andas confundida o confundido. Espérate tantito, aclara bien qué quieres y hacia dónde vas, porque si te mueves ahorita sin rumbo, solo vas a terminar más perdida que chancla en río crecido.
Deja de guardarte cosas en el buche, porque eso a la larga te shinga el alma y el estómago. Aprende a decir lo que sientes, aunque incomode, aunque arda. Es mejor soltarlo en la geta que tragarte el veneno y enfermarte por dentro.
Podrías sentir un bajón emocional en algún momento del día al recordar algo o alguien que ya no está. Y sí, duele, pero a la shingada: no necesitas a nadie para salir adelante. Recuerda bien que solo viniste a este mundo y solo te vas a ir; lo demás es compañía, no dependencia.
Errores del pasado podrían estar pasando factura en el presente, pero no para castigarte, sino para que aprendas de una vez por todas y no vuelvas a tropezar con la misma piedra.
Si la persona con la que estás ya no te llena la cajuela, no le busques más, no te aferres. Mejor abre espacio para alguien que te lleve hasta la luna y te regrese con solo una mirada. No mereces ofensas ni migajas, y si no eres prioridad, esa persona tampoco debe serlo para ti. No te apen#dejes y abre bien los ojos.
Mucho cuidado con una amistad, porque tu manera de ser tan amable y cariñosa podría confundir sentimientos y provocar que se enamore más de la cuenta. Aclara las cosas desde el principio para no herir corazones después.
Y ojo, Géminis: no le des caldo con el dedo a quien no te quieres comer, porque eres muy buena para prender el boiler y luego andar corriendo porque no te quieres meter a bañar. Claridad ante todo.
CÁNCER
Cáncer, este 07 de enero de 2026 te pide que ya no le tengas miedo a ese proyecto que traes en mente. Hay muchas posibilidades de que se concrete, pero necesitas confiar más en ti y dejar de sabotearte antes de empezar.
Se marca un encuentro casual con una ex amistad. No busques pleito ni revancha; mejor observa, sonríe y calla. No hay mejor venganza que mostrar que estás mejor que nunca y que la vida siguió, a pesar de la traición.
Sí, cometiste muchos errores en el pasado y por eso estás donde estás, pero ya basta de latigarte. Aprende de esas fallas y busca soluciones reales cambiando tu manera de pensar, de actuar y de elegir.
Valora más a la gente que sí te brinda su amistad y que siempre ha estado ahí; no todos se quedan cuando ven tu lado oscuro.
Hay posibilidades de encamarte con una amistad, pero mucho cuidado, porque podrías enamorarte de más y luego salir con el corazón hecho trizas. No confundas calentura con amor.
Es momento de pensar en tu felicidad primero, a la shingada las esperas eternas y las faltas de dignidad. Cuida tu imagen y tu comportamiento frente a la persona que te gusta, porque podrías decepcionarla si sigues actuando por impulso.
A veces, Cáncer, eres bien terca o terco, porque vuelves a confiar una y otra vez en quien solo te da dolores de cabeza y te paga con desprecio todo lo que haces. Aprende la lección y ya no te pongas de tapete.
No te frustres si las cosas no salen rápido; todo llega en su tiempo, pero en la misma medida que le chingues será la medida en la que lo logres. Paciencia, constancia y amor propio, que eso nunca falla.
LEO
Para este 07 de enero de 2026, Leo, si una relación tiene que esconderse, aléjate cuanto antes, porque eso no es amor, eso es que nomás te quieren para el rato, para la caricia express y para shingarte la estabilidad emocional. Tú no naciste para ser secreto de nadie.
Esta semana andarás pensando mucho en el futuro, pero ya deja de mortificarte tanto, porque nadie tiene asegurado el mañana. Mejor vive tu presente como si fuera el último, ríe, goza, ama y disfruta, que lo demás llega solo.
Pon mucha atención a lo que estás sintiendo, porque andas bien acostumbrado o acostumbrada a la soledad, y cuando llega algo bonito, en lugar de abrazarlo te asustas y sales corriendo por miedo a perder tu libertad o a que te vuelvan a romper el corazón. No todo el que llega quiere dañarte.
Ten mucho cuidado con amistades del trabajo, porque pueden meterte en chismes que afecten tu reputación. No confíes de más ni cuentes tus planes a cualquiera, recuerda que no todos celebran tus logros.
Te aterra enamorarte porque ya te jugaron el shingado dedo en el hocico antes, pero no puedes vivir castigando a quien no te ha hecho nada.
Si sientes que has perdido el suelo, recuerda todo lo que ya sobreviviste y todo lo que superaste. Ahí te darás cuenta que no vale la pena cambiar quién eres por complacer a gente pen$deja que solo vive criticando. Al final, quien te quiere de verdad te valora por lo que sientes, no por lo que tienes o presumes.
Date la oportunidad de volver a amar y no cierres las puertas por miedo. Ya deja de quejarte de que nunca te va bien o que nada te funciona, porque ese pesimismo te bloquea las buenas vibras. Cambia la actitud y verás cómo la vida empieza a responder distinto.
VIRGO
Virgo, para este 07 de enero de 2026, ya basta de tanta pen#dejez emocional. No permitas que chismes, malos tratos y envidias sigan metiéndose en tu círculo de paz. Es momento de limpiar tu entorno y deshacerte de todo lo que te drena y te amarga la existencia.
Si estás soltero o soltera y el amor no se te da, no es mala suerte, es que sigues actuando igual. Recuerda que para obtener resultados distintos, tienes que hacer las cosas de manera diferente.
El amor tocará a tu puerta, pero vas a necesitar paciencia y mucha claridad, porque podrían querer imponerte condiciones. No te dejes manipular; si alguien te quiere, que te acepte con tus defectos y virtudes, no solo cuando le conviene.
Si has tenido un conflicto o distanciamiento con alguien importante, ya no le des vueltas, ve y arréglalo. Escríbele, habla claro y busca la reconciliación, incluso si no fuiste del todo culpable. Este fin de semana es ideal, porque el universo estará de tu lado.
En el trabajo vienen noticias incómodas, cambios de puestos o movimientos que podrían ponerte de malas. Respira, observa y no tomes decisiones impulsivas.
No te dejes engañar por comentarios que llegarán a tus oídos, muchos vienen con mala leche y con la intención de dañarte. Aprende a filtrar lo que escuchas.
Eres muy dura o duro contigo cuando algo no sale a la primera, pero recuerda que el éxito está en insistir, en aprender de los errores y en no rendirte. Sé constante, porque poco a poco todo empieza a acomodarse a tu favor.
LIBRA
Para este 07 de enero de 2026, Libra, que no tengas pareja no significa que tu vida vaya mal, el verdadero problema es que todavía no aprendes a convivir contigo misma o contigo mismo. Recuerda bien: solo viniste a este mundo y solo te vas a ir, así que deja de cargar ese letrero invisible de urgido o urgida. La persona correcta llega cuando debe, no cuando tú andas desesperado.
Bájale tantito a la calentura y deja de andar de calzón flojo en redes sociales, no todo se tiene que publicar ni enseñar, porque luego te pueden sacar un pedo innecesario y quedar mal sin querer.
Si tienes pareja, se visualizan problemas de celos, ya que a tu peor es nada le están coqueteando y, peor aún, parece no incomodarle y hasta sigue el jueguito. Ojo ahí, porque lo que se permite una vez, se repite.
Este es el momento perfecto para un nuevo comienzo, para hacer las cosas por ti y dejar de vivir para complacer a otros. Si de verdad quieres mejorar tu vida, necesitas soltar ese pasado que te sigue jalando como ancla. Hay tristezas que aún viven en ti y que cuando regresan te tumban el ánimo y las ganas.
Cambia esos pensamientos pen#dejos que te atacan por las noches, porque cuando te deprimes empiezas a imaginar futuros que ni siquiera han pasado. No adelantes despedidas ni sufrimientos. Disfruta a tus seres queridos hoy, abrázalos, diles lo que sientes y no te guardes nada, para que mañana no te arrepientas de lo que nunca dijiste.
Se visualizan pérdidas de objetos, así que pon más atención a tus cosas y no andes tan distraído o distraída.
No te sientas mal si algo no funcionó; aprende a quedarte con lo bueno, deshazte de lo que te daña y no permitas que nada ni nadie te impida seguir tus sueños. Tu paz vale más que cualquier relación a medias.
ESCORPIÓN
Escorpión, para este 07 de enero de 2026, si ya te dañaron, ni modo, el golpe ya está dado, pero no te quedes ahí llorando sobre la herida. Es momento de vivir la vida, disfrutar lo que aún te ofrece y permitirte sanar poco a poco las cicatrices del pasado.
Necesitas quitarte de encima toda esa plaga que te rodea y no te deja avanzar. Las traiciones no van a desaparecer, pero está en ti decidir si te tumban o si te hacen más fuerte. Aprende a cerrar puertas sin culpa.
En lo laboral, tienes con qué brillar, pero debes mostrar más entusiasmo y seguridad. Cuando crees en lo que haces, los demás lo notan y reconocen tu esfuerzo. No trabajes en automático, ponle corazón.
Eso sí, recuerda que el trabajo no lo es todo. Dedica tiempo a tus seres queridos y muéstrales el cariño que sientes, porque muchas veces actúas bien seca o seco y luego no entienden si te importan o no.
Te van a invitar a una fiesta, reunión o convivio donde habrá personas que te van a caer inche mal. No te amargues, ignóralas y sigue en lo tuyo. Recuerda que nunca vas a tener contenta a toda la gente, y si no te mantienen, menos deben importarte.
En el amor, no temas a nuevas oportunidades. Sí, te ha tocado pura jodidencia sentimental, pero eso no significa que todo esté perdido. Existen personas buenas por las que sí vale la pena arriesgarse, solo aprende a elegir mejor y a no entregar todo a la primera.
Escorpión, deja de cargar rencores que solo te desgastan y permítete empezar de nuevo, porque cuando sueltas, la vida acomoda lo que realmente te conviene.
SAGITARIO
Para este 07 de enero de 2026, Sagitario, ya no pierdas el tiempo en cosas que no te dejan nada, ni aprendizaje ni dinero ni paz mental. Es momento de que visualices con claridad a dónde quieres llegar y qué shingados estás haciendo para lograrlo, porque no basta con soñar si sigues dando vueltas en el mismo lugar.
Se marcan compras importantes en estos días, así que no gastes por impulso ni por llenar vacíos emocionales. Compra lo que te sume, no lo que luego te pese.
En el ámbito familiar podrían surgir problemas por malentendidos, así que aprende a dialogar y a no explotar a la primera. Recuerda que esas personas, aunque a veces te saquen de quicio, son las únicas que pueden sacarte de los peores apuros cuando la vida se pone ruda.
Si tienes pareja, vienen cambios fuertes en la relación. No te compliques la existencia imaginando cosas que no has visto ni comprobado. A veces se gasta más energía peleando y discutiendo que haciendo el amor, así que elige bien tus batallas.
La manera en que actúes a partir de ahora definirá tus logros y tu felicidad, así que deja de regalar segundas oportunidades a quien no se las gana. Quien te quiera de verdad va a luchar por tenerte, va a cuidarte y va a evitar errores carnales. Cuando hay amor real, el interés por otras personas se apaga solito.
Vienen días grises y de muchos cambios, pero no te espantes, porque cada golpe trae una enseñanza. La vida te va a mostrar qué camino seguir y cuál cerrar definitivamente, aunque duela.
Mucho cuidado con una persona de tu pasado, porque podría regresar solo a incomodar tu presente y llenarte la vida de shingaderas, nomás porque esa persona no tiene estabilidad emocional ni rumbo.
Hay posibilidades de mejorar tus ingresos, pero no inviertas sin estar seguro o segura de que habrá ganancias. Sé inteligente con el dinero, analiza bien antes de firmar, gastar o prestar, porque en eso no se juega.
CAPRICORNIO
Capricornio, para este 07 de enero de 2026, bájale dos rayitas a lo duro, porque muchas veces actúas sin tacto y terminas lastimando a personas que sí son importantes para ti. No todo se resuelve a la brava, también se necesita corazón.
No te apen#dejes: no solo de amor vive el ser humano, también se vive de estabilidad, de metas y de seguridad económica. Tú eres exigente y no te gusta vivir limitado, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas, ponte las pilas y busca mejores oportunidades para aumentar tus ingresos y completar para el gasto.
Es momento de desapendejarte emocionalmente y mandar a la shingada a esas amistades falsas que solo aparecen cuando necesitan favores. No mendigues cariño ni atención; quien te quiere de verdad está contigo en los peores momentos, no solo cuando todo es bonito y conveniente.
Conforme pase el tiempo, vas a superar todas esas pend#ejadas que un día te quitaron el sueño. Aprende a distinguir: quien debe estar en tu vida no es quien aparece cada tres semanas, sino quien es constante, quien pregunta, quien se preocupa. El amor se demuestra con interés, no con casualidades.
Necesitas aprender de tus errores y mantenerte de pie frente a todas las shingadas inclemencias que te pone la vida. Verte fuerte, firme y cabrón debilita a tus enemigos, porque nada les arde más que verte avanzar sin ellos.
Eso sí, aprende a ocultar un poco más tus sentimientos; no todo mundo merece conocer lo que llevas dentro. Muéstralos solo a quien realmente te valore y te respete. Recuerda que no todos tienen derecho a apreciar tu corazón ni tu esfuerzo.
Capricornio, cuando te pones serio y enfocado, no hay quien te detenga, así que deja de cargar con gente y emociones que no te suman y sigue construyendo la vida que sabes que mereces.
ACUARIO
Para este 07 de enero de 2026, Acuario, un amor a distancia puede ayudarte a confiar más en ti, pero siendo honestos, tú no eres de medias tintas. Al principio te emociona, pero luego te cansas, te fastidias y te empieza a pesar la ausencia, porque tú necesitas presencia, atención y tiempo completo, no mensajes a ratos.
Mucho ojo con descuidar al ser amado, porque eso podría meterte en una bronca bastante perra. Esta persona va a empezar a exigir más atención y, si no se la das, podría buscarla en otro lado. Luego no digas que no te avisaron.
En lo laboral vienen muchas oportunidades y cambios de puestos que te beneficiarán bastante; aprovecha, porque no siempre se alinean así las cosas.
En el amor, este mes se visualiza complicado, y si tienes pareja, podrías descubrir infidelidades. Si te pones a revisar redes sociales o el celular, podrías llevarte una sorpresa fuerte que te deje frío o fría.
También se marcan sueños premonitorios, de esos que sí se cumplen y que te van a dar señales claras de situaciones que están por suceder en poco tiempo. No los ignores.
Tu buen corazón y tu manera tan auténtica de ser serán clave para consolidar una relación con alguien que llegó recientemente a tu vida. No cambies tu esencia por nadie, porque justo eso es lo que te hace irresistible.
La vida te va a poner una prueba bien perra para que recapacites y te des cuenta de todo lo que tienes alrededor y no has sabido valorar. Ya basta de mendigar migajas de cariño y atención a personas para las que no significas nada. Es momento de ver por ti y por quienes siempre han estado ahí sin condiciones.
Te enteras de una noticia relacionada con una amistad que te va a sacar de onda, pero con el tiempo lograrás entender por qué pasó y qué enseñanza trae para ti.
PISCIS
Piscis, para este 07 de enero de 2026, se marcan momentos inesperados y cambios de última hora en la economía, pero para bien. Poco a poco comenzarás a ver la luz y sin darte cuenta las cosas empezarán a acomodarse a tu favor.
Eso sí, no es buen momento para inversiones en pareja o con alguien más, porque podrías verte envuelto o envuelta en un robo, fraude o mal manejo de dinero que te salpique directamente. Mejor cuida lo tuyo y no mezcles confianza con dinero.
Aprende a vivir una vida más plena y deja de preocuparte por cosas que sí tienen solución. Muchas veces tú solito o solita haces una tormenta en un vaso de agua y terminas drenándote de más.
Si estás en una relación, ponte ya las shingadas pilas, porque se está enfriando. Dedícale más tiempo y atención, deja de pensar tanta fregadera que ni al caso y enfócate en lo que sí importa.
Es momento de poner las cartas sobre la mesa y hablar claro con tu pareja. Si no aclaras lo que traes atorado, podrían surgir problemas serios que luego serán difíciles de resolver.
En el tema de salud, si habías presentado malestares, comenzarás a ver mejoría, así que sigue cuidándote y no te descuides por exceso de confianza.
No permitas que el pasado regrese a joderte la tranquilidad, y ten mucho cuidado con algunas amistades, porque hay personas que podrían darte la espalda en cualquier momento y meterte en problemas fuertes de los que no será tan fácil salir.
Piscis, aprende a poner límites, a cuidarte más y a elegir mejor con quién compartes tu energía, porque no todo el mundo merece estar tan cerca de ti.