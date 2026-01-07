Inusual formación cósmica hará reiniciar a 6 signos zodiacales

La primera semana de enero de 2026 no pasa desapercibida para la astrología.

Un evento astral extremadamente raro está marcando un antes y un después para varios signos del zodiaco: un doble cazimi ocurriendo en el mismo signo y en cuestión de días.

Este fenómeno promete sacudir estructuras, obligar a tomar decisiones importantes y generar reinicios inevitables en áreas clave como el amor, el dinero, la carrera y la salud.

Según la astrología moderna, cuando un planeta entra en cazimi —es decir, se alinea exactamente con el Sol— su energía se purifica, reinicia y potencia.

En enero de 2026, Venus y Marte protagonizan este poderoso encuentro en Capricornio activando un portal de transformación que afecta especialmente a seis signos zodiacales, según predicciones de la astróloga Rachel Ruth Tate a Vice.

Los 6 signos que vivirán el reinicio más intenso

1. Aries

Para Aries, este evento marca un punto de inflexión profesional. Marte cazimi revitaliza tu ambición y te empuja a tomarte en serio tu reputación y metas.

Pueden llegar ascensos, reconocimientos o un nuevo rumbo laboral que exige liderazgo real, no impulsividad.

2. Tauro

Tauro deja atrás inseguridades financieras y emocionales. Venus cazimi potencia tu confianza y abre oportunidades de crecimiento material.

Es momento de creer en tu capacidad de alcanzar metas grandes y sostenidas en el tiempo.

3. Leo

Leo entra en una etapa de reajuste total de rutinas. Trabajo, salud y hábitos diarios se transforman.

El ritmo será intenso, pero si incorporas autocuidado, este reinicio te permitirá sostener el éxito sin agotarte.

4. Libra

Libra recibe un llamado a volver al hogar, tanto físico como emocional. El reinicio se da en la familia, las raíces y la vida privada.

El descanso, la introspección y los actos de servicio serán claves para recuperar el equilibrio.

5. Escorpio

Escorpio enfrenta conversaciones pendientes y temas del pasado, especialmente relacionados con la infancia o vínculos primarios.

Marte cazimi te da claridad, firmeza y una capacidad sanadora que puede transformar relaciones importantes.

6. Capricornio

Capricornio es el epicentro de este evento. Todo ocurre en tu signo, activando un proceso profundo de autorrealización.

Aunque exigente, este reinicio te acerca a una versión más auténtica, alineada y poderosa de ti mismo.

¿Qué es un cazimi y por qué es tan poderoso en astrología?

Un cazimi ocurre cuando un planeta se encuentra en el mismo grado y signo que el Sol.

En lugar de debilitarse, como sucede en otras conjunciones solares, el planeta recibe una especie de “bendición solar” que lo reinicia energéticamente.

La astróloga Rachel Ruth explica que este tipo de alineaciones no solo eliminan hábitos obsoletos, sino que obligan a redefinir prioridades.

“Cuando los planetas se conectan con el Sol, todo se revitaliza. El fuego solar quema el exceso y abre espacio para lo que realmente funciona”, comentó.

En este caso, Venus (amor, dinero y placer) y Marte (acción, ambición y conflicto) se alinean con el Sol en Capricornio los días 6 y 9 de enero de 2026, algo poco común y altamente significativo.

Capricornio marca el tono del reinicio en 2026

La energía de Capricornio no es suave ni improvisada. Este signo exige estructura, responsabilidad y compromiso a largo plazo.

Por eso, este doble cazimi no trae cambios superficiales, sino reinicios obligados que buscan solidez y coherencia.

Viejos atajos, mecanismos de evasión o decisiones impulsivas quedan atrás.

La astrología señala que este evento funcionará como un botón de “borrón y cuenta nueva” para quienes estén listos para asumir mayor madurez emocional y material.

Un reinicio que define el rumbo del año

Astrológicamente, este doble cazimi convierte la primera semana de enero de 2026 en un portal de redefinición vital.

La forma en que gestionas riesgos, compromisos y objetivos a largo plazo cambiará radicalmente. No es una energía cómoda, pero sí necesaria.

Sigue leyendo:

• Cuándo serán los eclipses de 2026: conoce fechas y efectos

• Todos los Mercurios retrógrados de 2026: fechas y significado

• Calendario 2026 de lunas nuevas: fechas y signos