Sentencian a 44 años de prisión a policía que asesinó a joven futbolista en Colombia

Un juez colombiano condenó este martes, en primera instancia, a un policía a 44 años y dos meses de prisión por el asesinato de un joven futbolista ocurrido en agosto de 2020 en Cartagena de Indias. Además, otros dos uniformados recibieron penas de entre 13 y 14 años de cárcel por haber consignado información falsa en los reportes oficiales con el objetivo de encubrir el crimen, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Condena histórica por el asesinato de un futbolista juvenil

El fallo judicial determinó la responsabilidad de los patrulleros Octavio Darío Porras Vides, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard en el homicidio de un futbolista de 17 años ocurrido el 24 de agosto de 2020 en la capital del departamento de Bolívar.

“Da cuenta de la responsabilidad de los patrulleros Octavio Darío Porras Vides, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard en el homicidio de un joven futbolista ocurrido el 24 de agosto de 2020, en Cartagena (Bolívar)”, señaló el ente investigador.

Así ocurrieron los hechos según la Fiscalía

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos los tres integrantes de la Policía Nacional llegaron a un lavadero de automóviles ubicado en la zona norte de Cartagena, donde “golpearon al adolescente porque no brindó información exacta sobre los horarios de atención del establecimiento de comercio”.

La víctima fue identificada como Harold David Morales, de 17 años, integrante de una escuela de fútbol en Cali, capital del Valle del Cauca, quien se encontraba en Cartagena de manera temporal. El joven huyó del lugar con el objetivo de evitar la agresión.

El disparo que terminó con la vida de Harold David Morales

“Los uniformados lo persiguieron y uno de ellos, el patrullero Porras Vides, lo alcanzó y le propinó un disparo en el abdomen con el arma de dotación. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial y allí murió”, precisó la información oficial.

El crimen generó una fuerte reacción en la opinión pública y en el entorno del deporte colombiano, al tratarse de un adolescente con proyección en el fútbol formativo.

El montaje policial que quedó al descubierto

Según detalló la Fiscalía, Olivo de Ávila y Gómez Ricard consignaron en los informes oficiales que el joven futbolista pertenecía a una pandilla y que los había atacado con un arma artesanal, la cual supuestamente fue incautada y entregada bajo cadena de custodia.

“Testimonios, diferentes labores de policía judicial y las pruebas de balística evidenciaron que la versión de los policías era falsa. El joven nunca portó ni usó un arma de fuego, y el artefacto hechizo aportado no era apto para disparar”, precisó el reporte.

Las penas impuestas por la justicia colombiana

Por estos hechos, el juez penal condenó a:

– Octavio Darío Porras Vides a 44 años y 2 meses de prisión por el delito de homicidio agravado.

– Iván Darío Olivo de Ávila a 13 años y 6 meses de prisión por favorecimiento agravado

– Esteban Gómez Ricard a 14 años de prisión por favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público.

¿Pueden apelar la sentencia?

Al tratarse de una condena en primera instancia, los uniformados aún podrán apelar la sentencia mediante los recursos contemplados en la ley colombiana.

El caso de Harold David Morales se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia policial y la impunidad, dejando una profunda huella en el fútbol juvenil colombiano y en la memoria colectiva del país.

