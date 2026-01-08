Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 8 al 14 de enero

Jueves 08

Ricky Martin en el Yaamava’ Theater

La estrella del pop, Ricky Martin, regresa al sur de California para presentar su repertorio más conocido. Ofrecerá un show en el Yaamava’ Theater (777 San Manuel Blvd., Highland). Hoy jueves a las 8 pm. Boletos desde $213. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Feria de Arte en el Convention Center

El Los Angeles Art Show, la feria de arte más grande de Los Ángeles regresa al Convention Center (1201 S. Figueroa St., Los Angeles) con más de 90 galerías internacionales que presentan arte contemporáneo, moderno y emergente de todo el mundo. Esta vez incluye un pabellón latinoamericano. Termina el domingo. Entradas $45. Informes laartshow.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Duran Duran en el Honda Center

La banda inglesa Duran Duran, intérprete de éxitos como “Hungry Like the Wolf” y “The Reflex”, actuará en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim) como parte de su gira actual. Hoy jueves a las 8 pm. Boletos desde $127. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Exhibición en Craft Contemporary

Material Curiosity by Design: Evelyn and Jerome Ackerman en Craft Contemporary ( 5814 Wilshire Blvd., Los Angeles) explora las trayectorias de los diseñadores de mediados de siglo Evelyn y Jerome Ackerman en diálogo con obras de Porfirio Gutiérrez, Jolie Ngo y Vince Skelly. Termina el 10 de mayo. Boletos $9. Informes craftcontemporary.org.

Foto: Cortesía

Domingo 11

Festival familiar en el museo japonés

El Japanese American Cultural and Community Center (244 S. San Pedro St., Los Angeles) realizará el Oshogatsu Family Festival, una fiesta para todas las edades para celebrar el Año del Caballo. Domingo de 11 am a 4:30 pm. Evento gratuito. Informes jaccc.org.

Foto: JACCC

Festival en Altadena

El festival Power Up Altadena, en el Zorthian Ranch, 3990 N. Fair Oaks Ave., incluye música, talleres, comida y un momento de sanación colectiva, un año después del incendio de Eaton. Domingo a las 11 am. Entrada gratuita. Informes zeffy.com.

Documental en The Lido

El documental Pieowa: A Piece of America, en el teatro The Lido (3459 Via Lido, Newport Beach) narra cómo la comida y la bondad aún pueden unir a un país. Habrá una sesión de preguntas y respuestas y firma de libros con la cineasta Beth Howard. Domingo a las 3 pm. Boletos $12.50. Informes thelidotheater.com.

Foto: Archivo

Lunes 12

Serie nueva en la Villa Getty

La Villa Getty (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades) inaugurará la Serie de Conferencias Thalia Potamianos de 2026 con la ponencia Bakeries and Synagogues: The Shared Greek and Jewish Space of the Late Imperial Mediterranean. La serie examina la recepción, la relevancia continua y el impacto del pensamiento y la cultura griegos. Lunes a las 8 pm. Gratis. Informes getty.edu.

Foto: Getty Villa

Miércoles 14

Cine animado en el Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta la cinta animada The Secret of NIMH. Estará presente el productor, Don Hahn. Miércoles a las 7:30 pm. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo



