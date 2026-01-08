Cámara de Representantes aprueba extensión de subsidios de Obamacare y presiona al Senado

La Cámara de Representantes aprobó este jueves un proyecto de ley para extender por tres años los subsidios mejorados del Obamacare, una medida que busca evitar aumentos significativos en las primas de seguros médicos y que ahora traslada la presión política al Senado, donde los republicanos han mostrado resistencia a una prórroga directa.

La iniciativa fue aprobada con una votación de 230 a 196, con el respaldo de 17 republicanos que se sumaron a los demócratas, que pone en evidencia las divisiones internas dentro del Partido Republicano y del frágil control del presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre su bancada.

La iniciativa, que propone extender por tres años los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), creados durante la pandemia de COVID-19, vencidos recientemente, lo que ha dejado a millones de personas expuestas a incrementos en el costo de su cobertura médica, pasa ahora al Senado, donde una propuesta similar fue rechazada el mes pasado en una votación marcada por líneas partidistas.

Legisladores estiman que cerca de 22 millones de estadounidenses podrían enfrentar primas más altas si no se aprueba una extensión definitiva.

El proyecto avanzó tras una petición de descarga impulsada por el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, que reunió las firmas necesarias para forzar una votación pese a la oposición del liderazgo republicano.

Los beneficios de la iniciativa

Jeffries afirmó que la medida evitaría aumentos sustanciales en primas, copagos y deducibles para familias trabajadoras.

La propuesta se dirige ahora al Senado, donde una versión similar fue rechazada el mes pasado. El líder de la mayoría, John Thune, ha señalado que no existe interés en aprobar una extensión limpia y ha dejado la puerta abierta únicamente a un acuerdo alternativo que incluya reformas y una prórroga más corta, de dos años.

Un grupo bipartidista de senadores negocia actualmente un plan que contempla límites de ingresos para los beneficiarios, ajustes en la inscripción abierta y nuevas reglas para las aseguradoras, aunque persisten desacuerdos, especialmente en torno al financiamiento del aborto y el impacto fiscal de la medida.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la propuesta aprobada por la Cámara incrementaría el déficit federal en más de $80,500 millones de dólares durante la próxima década, un argumento utilizado por los republicanos para criticar la iniciativa como costosa e incompleta.

