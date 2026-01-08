David Harbour abandona “Behemoth!”, cinta que protagonizaría junto a Pedro Pascal

El nombre del actor David Harbour se ha viralizado en redes sociales luego de darse a conocer su decisión de dar un paso atrás y cancelar su participación en “Behemoth!”, cinta de drama escrita y dirigida por Tony Gilroy, mente maestra detrás de producciones como “Andor” y “Beirut”.

De acuerdo con información de Variety, el histrión que dio vida a ‘Jim Hopper’ en Stranger Things optó por salir del proyecto a pesar de figurar como una de las personalidades clave del elenco junto a Pedro Pascal y Olivia Wilde.

“Múltiples personas cercanas a la producción dijeron que Harbour se sintió abrumado por el cierre de la serie Stranger Things“, declaró el portal estadounidense. Y es que según el reporte, la intensa presión mediática por el peso global de esta producción le pasó factura, obligándolo a “tomarse un tiempo para descansar”.

A la par del gran peso emocional que representó despedirse de la historia que se estrenó en Netflix en 2016, David Harbour atravesó una alta exposición mediática como resultado de su divorcio de la cantante Lily Allen, en medio de rumores de infidelidad.

Por su parte, la productora Searchlight Pictures ratificó que el actor “dio un paso al costado” del largometraje, aunque no hizo alusión alguna a las causas detrás de su decisión.

Cabe recalcar que si bien Harbour había sido anunciado originalmente como coprotagonista, los detalles específicos sobre su personaje permanecían bajo llave. Mientras tanto, el portal Deadline confirmó que el rol de Harbour será retomado por Will Arnett (Is This Thing On?, 2025).

¿De qué trata “Behemoth!“?

De acuerdo con la sinopsis de Searchlight Pictures, el proyecto dirigido por Gilroy se trata de “una carta de amor a la música del cine y a las personas que la crean”.

La cinta sigue la historia de un músico (Pedro Pascal) que proviene de una familia de artistas y regresa a Los Ángeles en un intento de reencontrarse con sí mismo. Olivia Wilde será la encargada de dar vida a un ex amor del protagonista, mientras que Eva Victor también forma parte del elenco.

