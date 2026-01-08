Detienen a excolaborador de García Luna que facilitaba el desvío de recursos

Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, a Eduardo Enrique Gómez García, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, informaron autoridades federales.

La captura fue confirmada por Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes de la FGR, quien señaló que el exfuncionario es investigado por la presunta suscripción de contratos ilícitos entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, periodo en el que ocupó un cargo clave dentro del sistema penitenciario federal.

De acuerdo con información publicada por el semanario Proceso y Político MX, durante ese lapso Gómez García se desempeñó como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, instancia responsable de la administración de los Centros Federales de Readaptación Social, cuando estos dependían directamente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal encabezada por García Luna.

Las investigaciones de la FGR apuntan a que desde esa posición se habrían autorizado y simulado contratos de prestación de servicios con diversas empresas privadas, mediante los cuales se desviaron recursos públicos del sistema penitenciario federal. Parte de esos fondos, según las investigaciones, habrían terminado en compañías presuntamente vinculadas al círculo cercano del exsecretario de Seguridad Pública.

Entre las empresas señaladas por la fiscalía se encuentra Nunvav, Inc., identificada como un vehículo financiero utilizado para canalizar recursos de origen ilícito provenientes del sistema penitenciario. La Fiscalía considera que estos movimientos formaron parte de una red más amplia de desvío de fondos públicos operada por exfuncionarios federales.

Ulises Lara recordó que este caso ha derivado ya en otras detenciones. Una de ellas es la de Jesús Alberto Caballero Tardaguila, exdirector general de Tecnologías de Información y Comunicación del ayuntamiento de Cuernavaca, quien fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y peculado, y actualmente se encuentra en prisión preventiva.

El fiscal también mencionó el proceso penal que enfrenta María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de García Luna, señalada por su presunta participación en el lavado de dinero y el desvío de recursos de la Tesorería de la Federación.

Las autoridades federales subrayan que la detención de Gómez García se inscribe en las investigaciones abiertas contra la estructura de exservidores públicos que operó durante la gestión de Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, acusado de utilizar su cargo para construir una red de corrupción y desvío de recursos públicos a través del sistema penitenciario federal.

