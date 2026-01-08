Hombre de Florida es sospechoso de secuestrar y acosar a una mujer que fue hallada sin vida en la playa

Un hombre de Florida es sospechoso de secuestrar, estrangular y acosar sexualmente a una mujer de 56 años de Pensilvania, quien posteriormente fue encontrada muerta bajo una lona en una playa del sur de Florida la mañana después de Navidad.

Brandon Ward McCray, de 28 años, fue capturado por la Policía de Hollywood y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. por los presuntos delitos cometidos contra Heather Asendorf, quien se encontraba en la ciudad costera visitando a unos amigos durante las fiestas.

El cuerpo de Asendorf fue descubierto por un ciudadano en una playa de Hollywood, Florida, cerca de la calle Cleveland, poco después de las 7 a. m. del 26 de diciembre, según el South Florida Sun-Sentinel. No se reveló la causa de su muerte, pero se sospechó de un crimen.

Asendorf residía en un hotel a una calle de donde se encontró su cuerpo, según declaró su amigo Steve Sarsfield al medio citado, quien la vio por última vez el 24 de diciembre en el Hollywood Beach Bandshell, un teatro y plaza al aire libre, donde Asendorf solía pasar el rato y bailar durante sus viajes a Florida.

“Era una chica muy dulce. Todos la querían mucho. Bailaba a su manera”, dijo Sarsfield sobre su amiga.

Las autoridades revelaron que Asendorf y McCray se conocían, pero no ofrecieron más información sobre su relación.

McRay fue arrestado el lunes y acusado de dos cargos de agresión sexual con arma de fuego, agresión sexual a una víctima mayor de 12 años, secuestro, agresión por estrangulamiento y agresión física, según los registros consultados por The New York Post. No ha sido acusado del asesinato de Asendorf.

La policía no reveló cómo vinculó a McCray con la muerte de Asendorf y selló su orden de arresto.

“Este caso sigue siendo una investigación criminal activa”, declaró la policía de Hollywood. “No hay indicios de una amenaza mayor para la comunidad”.

McRay fue arrestado menos de dos semanas antes de la muerte de Asendorf, con una orden de arresto pendiente por alteración del orden público, intoxicación y resistencia en 2023. Salió bajo fianza el 19 de diciembre. Ahora se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de North Broward con una fianza de 770,000 dólares y monitoreo GPS, según los registros.

Sigue leyendo:

– Acusan a mujer en Florida de asesinar a su madre enferma tras rechazarle el suicidio asistido.

– Un hombre mató a su esposa embarazada frente a sus 3 hijos en Florida.