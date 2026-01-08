Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este jueves 8 de enero

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche sin apenas nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del noroeste que soplarán con velocidades de 10.56 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 6 y 1 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:59 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:01 h. En total tendremos 10 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 48 y los 66 grados Fahrenheit (9 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.