Marcelo Rubio, ser real es cosa de su generación

Marcelo Rubio cerró el 2025 feliz. Un año antes, sus canciones expresaban el dolor que producía el desamor y otros temas similares, pero ahora la historia es distinta. Este venezolano de 22 años está enamorado y lleno de sentimientos bonitos.

Eso no quiere decir que sus nuevas canciones no hablen de los asuntos que lo lastiman o que ya no se mostrará vulnerable en las letras que escribe. Esa es y será una característica de su música, y no tiene ningún reparo en aceptarlo.

“Fue un año bastante fuerte, yo apenas tengo 22 años, pero uno empieza a crecer y a ver la vida de otra manera”, dijo. “Me pasaron un par de cosas que, de alguna manera, sentí la necesidad de sacar a flote, y las canciones son un recurso al que recurro para que todos traten de entender lo que estoy sintiendo”.

Marcelo estrenó un álbum en 2024, y desde entonces no ha parado de trabajar y de hacer más música, “que al final, es lo que me hace feliz”. En 2025 estrenó varios sencillos, entre ellos “Si no la vuelvo a ver” y “Lo que ves de mí”. Actualmente está promocionando “Letras pequeñas”. Todas estas canciones son parte del nuevo proyecto que prepara, un trabajo del que no puede dar muchos detalles.

No ha decidido si será un EP o un álbum, y tampoco cuándo estará en el mercado. Lo único concreto es que es “un proyecto que en verdad le estamos poniendo mucho cariño”. Y seguirá la línea de sus composiciones anteriores, a las que se define como “bedroom pop”, un género musical que se desarrolló durante la pandemia que se caracteriza por las canciones íntimas, a menudo con temas vulnerables y creadas en casa.

“Letras pequeñas” hace referencia a la leyenda con letras chiquitas incluidas en los contratos.

“Habla de esas relaciones que tienen como condiciones escondidas”, dijo. “Yo lo escribí desde un punto muy, muy personal, desde un punto de vista muy mío, y traté de que sea también un poco más global, que tú le des también tu propio significado”.

O mejor explicado, una relación que pinta de una manera y termina siendo lo contrario.

Esto de escribir sin miedo de los sentimientos es un tema bastante generacional, cree Marcelo.

“Siento que mi generación y la que sigue no tienen miedo a expresarse y a decir las cosas como en realidad son”, dijo. “Siento que hemos pasado por muchos años cuando la gente se traga las cosas por miedo, por ego, por lo que sea, y eso es lo que quiero transmitir con mi música, en verdad, de ser lo más transparente posible, lo más real posible”.