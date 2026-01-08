Mariachi El Bronx desempolva sus trajes de charro

Matt Caughthran creció escuchando los discos de heavy metal de su hermana, música que hasta ahora sigue siendo el gran amor de su corazón rockero. Lo que nunca esperó es que un día se iba a cruzar por su camino otro tipo de música capaz de volarle la cabeza.

Desde niño, Matt conocía a dos hermanos, Vincent y David Hidalgo. Pero fue hasta el bachillerato cuando él y David se hicieron amigos; los unió el amor por el punk rock. Y no fue hasta entonces cuando Matt se dio cuenta de quién era el padre de estos dos chicos.

“La primera vez que fui a su casa, no tenía ni idea de quién era su padre”, dijo el cantautor. “Claro que conocía a Los Lobos, pero no sabía la magnitud de su talento y su increíble maestría musical; me quedé impresionado”.

En efecto, Matt era gran amigo de los hijos de David Hidalgo, multiinstrumentista y la voz principal de Los Lobos, la influyente banda chicana de rock, blues, música tradicional mexicana, tejana, country y folk.

Para Matt, ir a los conciertos de este grupo nacido en el Este de Los Angeles en los años noventa, “fue una época increíble”.

“Tienen una influencia enorme, especialmente David, la forma en que canta y la forma en que alternaban entre el inglés y el español”, dijo Matt, quien creció en el condado de Orange, en el sur de California.

En el 2007 o 2008 —Matt no recuerda el año con exactitud—, les pidieron una versión acústica de un tema de The Bronx para una presentación en un programa de televisión. Pero en lugar de hacer algo sencillo, buscaron la manera de hacer algo más creativo y se inspiraron en Los Angeles y en su vasta cultura musical.

“Nuestro guitarrista, Joby [J. Ford ], quiso probar algunos patrones y ritmos de mariachi para esta versión acústica, y así fue como empezó todo”, dijo Matt.

Con “todo” se refiere al nacimiento de Mariachi El Bronx, la banda alterna a The Bronx que fusiona música de mariachi tradicional con el punk rock y el hardcore. Desde 2009 ha editado tres álbumes y en febrero estrenará “Mariachi El Bronx IV”, un disco de doce cortes de los que ya se dieron a conocer “RIP Romeo” y “Forgive or Forget”. El martes saldrá al mercado “Bandolero”, el tercer single, antes de que el álbum se estrene completo el 13 de febrero.

La llegada de esta producción pone fin a una pausa de diez años de la agrupación, que estuvo bastante ocupada con la música, gira y proyectos de The Bronx. Además, Matt no quería hacer un disco que no representara dignamente la música por la que se fundó El Bronx.

“Tocamos algunos conciertos de vez en cuando durante esos diez años, pero para ser sinceros, intentábamos no tocar mucho, porque no queríamos convertirnos en un cliché o en una banda que solo toca en ocasiones especiales o algo así”, dijo.

Matt y sus compañeros, entre ellos Vincent Hidalgo, quien toca el guitarrón, querían, antes de desempolvar los trajes de charro, que esta nueva producción fuera lo más especial posible, que el regreso fuera triunfal y poderoso.

“Nos importa mucho lo que hacemos”, dijo el vocalista. “Creemos firmemente que lo que uno crea y comparte con el mundo, sea bueno o malo, perdurará para siempre, así que nos tomamos eso muy en serio y es algo que nos importa mucho a la hora de crear”.