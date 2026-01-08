Tiroteo protagonizado por la Patrulla Fronteriza en Portland deja dos heridos

Dos personas en Portland, Oregon, resultaron heridas en un tiroteo que involucró a un agente de Aduanas y Patrulla Fronteriza, dijeron las autoridades, un día después de que una mujer fuera asesinada a tiros por agentes de inmigración en Minneapolis.

“Estas personas siguen con vida y esperamos más noticias positivas”, declaró la presidenta del Ayuntamiento, Elana Pirtle-Guiney, en una reunión del Ayuntamiento. Los detalles del tiroteo siguen sin estar claros.

La policía de Portland informó que a las 2:24 p. m. se enteró de que un hombre que había recibido un disparo llamó para pedir ayuda cerca de la avenida 146 noreste y East Burnside. Los agentes que llegaron encontraron a un hombre y una mujer heridos, aparentemente por heridas de bala. La policía confirmó la participación de agentes federales.

Las autoridades no revelaron los nombres de los heridos. Funcionarios del FBI en Portland informaron que el tiroteo involucró a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

“Estoy furioso”, dijo el concejal del Distrito 1, Jamie Dunphy, tras la reunión del Ayuntamiento. “Dos de mis vecinos están en una cama de hospital y espero que logren regresar a casa”.

La pareja herida son marido y mujer, dijo Dunphy.

El FBI de Portland anunció que “está investigando un tiroteo con agentes involucrados, ocurrido aproximadamente a las 2:15 p. m. cerca de la cuadra 10000 de Main St. en Portland, en el que participaron agentes de Aduanas y la Patrulla Fronteriza. Dos personas resultaron heridas. Esta investigación continúa activa y en curso, dirigida por el FBI. Siga este hilo para obtener actualizaciones sobre este asunto”.

El tiroteo ocurre apenas un día después de que un agente federal disparara y matara a una mujer en Minneapolis.

“Aún estamos en las primeras etapas de este incidente”, declaró el jefe Bob Day. “Entendemos la intensa emoción y tensión que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para obtener más información”.

No hubo detalles inmediatos más claros sobre las circunstancias del tiroteo en Portland.

El miércoles, el asesinato a tiros de una madre de tres hijos de 37 años a manos de un agente de inmigración de Estados Unidos en Minneapolis provocó la condena de los funcionarios locales y desató protestas generalizadas en Minnesota y otros lugares.

