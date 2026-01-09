Javier Tebas dice que clásico liguero Real Madrid vs. Barcelona en el extranjero es “inviable”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a referirse a la posibilidad de disputar partidos del campeonato español fuera de las fronteras del país y fue tajante al descartar que un clásico entre Real Madrid y Barcelona pueda jugarse en el extranjero como parte de la competición liguera. El dirigente aseguró que, aunque el proyecto de internacionalización sigue en marcha, ese tipo de encuentro no encaja dentro de los planes actuales.

Durante su intervención este viernes en la ‘Fan Zone’ de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudí, Tebas explicó que la idea de llevar partidos de LaLiga a otros países continúa siendo un objetivo a medio plazo, pero con límites claros. “Un clásico, no, es imposible para una competición de Liga. Seguimos trabajando, estamos más cerca y lo haremos”, afirmó.

El presidente de LaLiga destacó que la intención de disputar encuentros fuera de España responde también a una forma de reconocer a los aficionados internacionales. “En los estadios vemos a muchos aficionados al fútbol español, que sufren con sus equipos, que se alegran de la victoria de sus equipos y una vez al año es importante que un partido de Liga les muestre respeto a ellos”, añadió, subrayando el vínculo emocional que existe entre los clubes españoles y su hinchada global.

La Supercopa en Arabia Saudí y el valor del clásico

Tebas también se refirió al hecho de que la Supercopa de España se dispute desde hace varias ediciones en Arabia Saudí, una decisión que en su momento generó debate. Al respecto, recordó que nunca se opuso frontalmente a que el torneo saliera de territorio español. “Si tiras de hemeroteca no fui crítico con que la Supercopa saliera de España. Me parecía una idea correcta”, explicó.

El dirigente reconoció que, en un inicio, tenía dudas sobre la sede elegida. Sin embargo, su postura cambió con el paso del tiempo. “En aquellos momentos pensaba que no era el país más adecuado, pero ahora, después de años viendo y visitando Arabia Saudí, y por el empuje que están poniendo, es un país muy adecuado para hacerlo”, señaló.

La edición 2026 de la Supercopa tendrá nuevamente como partido decisivo un Barcelona-Real Madrid, repitiendo un escenario que ya se dio en tres ediciones anteriores. Para Tebas, la presencia de ambos clubes en la final representa un valor añadido para el torneo. “LaLiga está contenta, siempre que lleguen los que han ganado el partido antes. Un Barcelona-Real Madrid es uno de los mejores partidos que se puede ver en el mundo y es fútbol español, clubes españoles que hacen grande a nuestra Liga y a la Supercopa”, afirmó.

En otro momento de su comparecencia, Tebas restó importancia a la polémica protagonizada por Diego Pablo Simeone y Vinícius durante el derbi madrileño. El presidente calificó el episodio como “una anécdota” y pidió contextualizar lo ocurrido. “Los jugadores y los entrenadores van a muchas pulsaciones en los partidos y más al nivel de tensión que ayer. Hay que entender que son situaciones y nada más”, comentó.

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo por el título de la Supercopa de España, un duelo que vuelve a concentrar la atención del fútbol internacional, aunque, según Tebas, seguirá siendo exclusivo de España en lo que respecta a la Liga.



