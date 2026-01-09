Pronóstico del clima en Dallas para este viernes 9 de enero

Este viernes 9 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y se prevé escasa nubosidad. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 4.35 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 41 grados Fahrenheit (5ºC), con una probabilidad de precipitación del 3%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 10.56 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:31 h y se pondrá a las 17:39 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 37 y los 57 grados Fahrenheit (3 y 14ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 5% por la mañana, 1% por la tarde y 5% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.