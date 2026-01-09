¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?

Tras la inédita operación militar en Venezuela el pasado 3 de enero, y culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que su principal preocupación son las vastas reservas petroleras del país sudamericano.

“Lo que necesitamos (de las autoridades interinas) es acceso total. Acceso total al petróleo”, declaró el domingo el mandatario republicano a los periodistas que lo acompañaban en su regreso a Washington desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

Sin embargo, Trump reconoció que no solo le interesa el crudo, sino también “otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”. El subsuelo venezolano también posee enormes yacimientos de hierro, carbón, bauxita, cobre, coltán, diamantes y oro.

Unas 31 toneladas de este último metal preciado, las cuales forman parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV), están depositadas en el Banco de Inglaterra y, desde hace más de un lustro, son el centro de una batalla legal que todavía no se ha resuelto en los tribunales británicos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana.

¿Puede lo ocurrido en Caracas en los últimos días facilitar al ejecutivo ahora dirigido por Delcy Rodríguez acceder a esos lingotes, que en 2020 estaban valorados en $1,950 millones y que hoy equivalen a $4,400 millones, debido a que el precio del oro se ha más que duplicado en estos años? Hasta ahora no hay señales que indiquen eso.

“El caso sigue en las cortes inglesas. Aún no ha sido resuelto por los jueces, por lo tanto, el oro sigue en el Banco de Inglaterra”, afirmó Sarosh Zaiwalla, fundador de la firma de abogados londinense que representa al BCV y al gobierno venezolano, propietario de los lingotes, en el proceso en los tribunales ingleses.

En similares términos se pronunció el constitucionalista venezolano José Ignacio Hernández, quien lideró los esfuerzos de la oposición por evitar que la administración de Maduro se hiciera con el preciado metal.

“La situación básicamente sigue igual (…) el oro sigue, y seguirá, resguardado en el Banco de Inglaterra”, aseveró a BBC Mundo el jurista y especialista de la firma consultora Aurora Macro Strategies.

Matthew Chattle/Future Publishing via Getty Images: El Banco de Inglaterra ha rechazado las peticiones venezolanas para entregar el oro, porque tiene dudas sobre su legitimidad.

Dudas sobre la propiedad

El pulso por el oro se remonta a 2018, cuando las autoridades del BCV intentaron, por primera vez, retirar las 31 toneladas del metal para venderlas y así paliar la grave crisis de flujo de caja que han venido padeciendo las cuentas públicas venezolanas en los últimos años como consecuencia de la caída de la producción petrolera y de las sanciones internacionales impuestas por Washington durante la primera presidencia de Trump.

Sin embargo, el Banco de Inglaterra rechazó entregarle los lingotes. ¿El motivo? Las dudas sobre la legitimidad de las autoridades venezolanas, que comenzaron con la primera reelección de Maduro en las elecciones presidenciales de mayo de 2018, cuya transparencia y legalidad fueron cuestionadas por más de 50 países, entre ellos Reino Unido.

En enero de 2019, la oposición, la cual para la época controlaba la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), no reconoció los comicios y consideró que la jefatura del Estado estaba vacante.

Acto seguido, los detractores de Maduro aplicaron el segundo parágrafo del artículo 233 de la Constitución.

“Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente, se encargará de la Presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional”, establece la disposición antes citada.

AFP via Getty Images: La conformación del gobierno interino que dirigió Juan Guaidó sirvió de excusa para que las autoridades británicas mantuvieran retenido el oro venezolano.

El diputado opositor Juan Guaidó, entonces presidente del Legislativo, se juramentó como mandatario interino y fue reconocido por numerosos gobiernos extranjeros, incluido el británico, como gobernante de Venezuela.

Guaidó, con el apoyo de la AN, comenzó a designar una serie de autoridades en paralelo, entre ellas una nueva directiva del BCV. El llamado BCV ad hoc objetó la entrega del oro a los funcionarios de la administración de Maduro y allí comenzó la batalla judicial en Reino Unido.

“Hace más de cinco años estamos luchando en los tribunales por la absurda situación de que el gobierno británico no reconoce a quien en realidad gobierna Venezuela”, declaró Zaiwalla.

Las 31 toneladas de oro representan casi el 20% del presupuesto nacional para 2026, el cual ronda los $19,900 millones, alrededor de un 12% menos que el de 2025 que fue estimado en $22,660 millones.

AFP via Getty Images: El Banco de Inglaterra guarda en sus bóvedas 310 toneladas de oro y tiene depósitos de decenas de bancos centrales de todo el mundo.

Un juicio paralizado

En 2022, Rodríguez, siendo vicepresidenta, calificó como “piratería” la situación de las reservas del BCV.

“Pretenden robarse el oro de los venezolanos”, denunció.

A lo largo del último lustro distintos tribunales han conocido el asunto, incluyendo la propia Corte Suprema de Justicia de Reino Unido, y han emitido fallos a favor y en contra de cada uno de los bandos enfrentados, pero ninguno ha sido definitivo.

Desde 2023, el caso está en la Corte Comercial de Londres, el juzgado responsable de gestionar “disputas comerciales nacionales e internacionales complejas y de gran envergadura”, según se explica en su sitio web.

Sin embargo, desde entonces “no ha habido actividad ninguna por parte de las partes”, admitieron por escrito desde el tribunal a BBC Mundo.

¿Por qué la parálisis? “El gobierno de Maduro no ha pagado las costas que le impusieron en una de las decisiones anteriores”, explicó a BBC Mundo un conocedor del asunto.

Los abogados del BCV en Londres descartaron que la salida de Maduro o las declaraciones de Trump vayan a perjudicarlos.

“Después de 40 años de experiencia, puedo decir que los jueces británicos son independientes y que toman sus decisiones en base a la ley y no se dejarán influenciar”, aseguró Zaiwalla.

Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images: Desde 2023, el juicio para determinar quién tiene la última palabra sobre el oro venezolano está paralizado.

Londres mantiene su rechazo

Un pronunciamiento judicial que esclarezca quién es la autoridad legítima en Venezuela es fundamental para desbloquear los fondos, explicaron desde el Banco de Inglaterra.

“Antes de tomar cualquier medida (sobre el oro), sería necesario (re)establecer la autoridad sobre la cuenta (donde están depositados los lingotes venezolanos). Este es el asunto que aún está en disputa”, afirmaron las fuentes.

Ante la ausencia de un dictamen judicial, una declaración del gobierno británico reconociendo al gobierno venezolano podría ayudar a solucionar la disputa, pero esto se antoja complicado.

“El gobierno de Maduro no era reconocido por Reino Unido y nada indica que vaya a reconocer ahora al gobierno de Delcy Rodríguez, así que las probabilidades de que Venezuela tome control de ese oro son incluso menores, porque los riesgos de representación son mayores”, dijo Hernández.

Los hechos dan la razón al experto venezolano, pues, aunque Washington, al menos oficiosamente, ya ha avalado el relevo en la presidencia venezolana, Londres no ha dado pasos en esa dirección.

“Desde 2019, sucesivos gobiernos británicos se han negado a reconocer el régimen de Maduro”, recordó esta semana la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, durante una intervención en la Cámara de los Comunes.

“Esta sigue siendo nuestra postura”, agregó, al tiempo que instó a Rodríguez a dar pasos hacia una transición democrática porque “el pueblo venezolano tiene derecho a decidir su propio futuro”.

Aunque Londres no reconoce oficialmente a las autoridades de Caracas, mantiene su embajada en el país sudamericano.

Sobre la posibilidad de que el oro venezolano termine en manos de Washington, los abogados del BCV dijeron: “En el hipotético caso de que las autoridades interinas decidan colaborar con EE.UU. y decidan transferirle los fondos, deberán hacerlo satisfaciendo primero las demandas de cumplimiento del Banco de Inglaterra”.

WPA Pool/Getty Images: La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, ha dejado en claro que Londres sigue sin reconocer a las autoridades venezolanas.

¿Chávez lo vaticinó?

Como otros países, Venezuela ha tenido depositadas parte de sus reservas de oro en el Banco de Inglaterra y en otras instituciones similares alrededor del mundo desde hace décadas.

La entidad europea guarda en sus bóvedas subterráneas 400,000 lingotes, lo cual equivale a 310 toneladas y lo convierte en la segunda institución que más metal preciado custodia en todo el mundo, siendo superada solo por la Reserva Federal de Nueva York (EE.UU.), se lee en su sitio web.

No obstante, en 2011 el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó la repatriación de todo el oro que el BCV tenía en el exterior, que se estimaba ascendía a unas 160 toneladas y que para ese momento tenía un valor de $11,000 millones.

“El oro está regresando a donde siempre debió estar: las bóvedas del BCV”, dijo al recibir los primeros lingotes.

Y aunque el mandatario justificó su decisión como un acto de soberanía que buscaba proteger “la reserva económica de nuestros hijos”, sus detractores sostuvieron que este temía que algún día esos activos pudieran ser congelados, como le ocurrió a su amigo y aliado, el también difunto líder libio, Muammar Gaddafi.

Pese a la orden del líder bolivariano, unas 31 toneladas de metal se mantuvieron en Londres.

Hernández saludó el incumplimiento de las instrucciones de las órdenes del exgobernante.

“El oro en el Banco de Inglaterra son de los pocos activos en el exterior que están a buen resguardo”, dijo, al tiempo que recordó que en días pasados las autoridades suizas revelaron que el gobierno venezolano envió unos $5,200 millones en oro al país alpino entre 2013 y 2016.

Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images: Hugo Chávez ordenó que el oro venezolano volviera al país, pero 31 toneladas siguieron en Londres.

