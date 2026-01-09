Tenía cientos de restos óseos: Arrestan a hombre de Pennsylvania por diversos robos de tumbas

Un hombre del condado de Lancaster enfrenta más de 500 cargos después de que los investigadores descubrieran más de 100 restos óseos humanos en su casa.

La policía afirma que el arresto de Jonathan Gerlach, de 34 años, culminó una investigación de un mes sobre robos en el cementerio Mount Moriah en Yeadon, donde al menos 26 mausoleos y bóvedas habían sido forzados desde principios de noviembre.

La policía estaba investigando la serie de robos cuando un investigador revisó las placas del vehículo de Gerlach y descubrió que había estado cerca de Yeadon repetidamente durante el período en que ocurrieron los robos. La policía afirma que los robos se centraron en bóvedas y mausoleos sellados que contenían entierros antiguos, que habían sido forzados o tenían la mampostería dañada para acceder a los restos en su interior.

Fue arrestado mientras regresaba del cementerio a su auto con una palanca y una bolsa en la que encontraron los restos momificados de dos niños pequeños, tres cráneos y otros huesos, según se detalla en un comunicado.

Gerlach declaró a los investigadores que tomó unos 30 conjuntos de restos humanos y les mostró las tumbas de las que los robó.

💀'Horror movie come to life': Cops find more than 100 skeletal remains in Pa. man's home



Authorities said 34-year-old Jonathan Gerlach broke into mausoleums and gravesites multiple times at Mt. Moriah Cemetery in Yeadon since Halloween.



He was arrested Jan. 6 at the Delaware… pic.twitter.com/Wx8vR7d4QN — michelle selaty (@michelle_selaty) January 8, 2026

Los investigadores indicaron que el arresto condujo a un registro de la casa de Gerlach en Ephrata, condado de Lancaster, donde encontraron más de 100 restos óseos.

“La otra noche, los detectives se encontraron con una película de terror que cobró vida. Es una escena increíble”, dijo Tanner Rouse, fiscal de distrito del condado de Delaware. “Algunos tienen 200 años. Otros son obviamente mucho más recientes; hay uno con un marcapasos todavía conectado al cuerpo”.

“Lamento mucho a quienes están consternados por esto, a quienes lo están pasando mal, a quienes intentan averiguar si se trata de su ser querido o de su hijo, porque encontramos restos que creemos corresponden a bebés de meses entre los que él había recogido”, añadió Rouse.

La policía cree que los restos también fueron sustraídos de otros cementerios de la región. Además, están investigando un grupo de Facebook llamado “Grupo de Venta de Huesos y Cráneos Humanos”, donde Gerlach fue etiquetado y fotografiado sosteniendo un cráneo.

“En resumen, los detectives han recuperado una gran cantidad de huesos hasta este momento, y todavía estamos tratando de determinar quiénes son, de dónde provienen y cuántos estamos buscando. Pasará bastante tiempo antes de que tengamos una respuesta definitiva”, declaró Rouse.

Las autoridades dijeron que aún desconocen si se vendieron restos ni por qué Gerlach los quería.

Sigue leyendo:

– James Nott, el hombre que decoró con cráneos y restos humanos su departamento en Kentucky.

– El director de la morgue de la Universidad de Harvard es acusado de robar y vender partes de cadáveres humanos.