USCIS aumentará precios de varios trámites migratorios premium

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un ajuste a las tarifas de procesamiento premium, a partir del 1 de marzo, para ciertas solicitudes de inmigración.

“La Ley de Estabilización de USCIS autorizó al DHS a ajustar las tarifas de procesamiento prioritario cada dos años para reflejar la inflación”, justifica la agencia. “Las tarifas continuarán ajustándose en toda la agencia para reflejar la inflación y proteger el valor real del servicio de procesamiento prioritario que brindamos”.

En una notificación ante el Registro Federal –que se publicará el 12 de enero– USCIS agrega que si presenta una solicitud de procesamiento prioritario con matasellos del 1 de marzo de 2026 o posterior, debe incluir la nueva tarifa para el beneficio específico que solicita.

El procesamiento premium permite a empleadores, inmigrantes y peticionarios pagar una tarifa adicional para que la oficina de sServicio de Ciudadanía (USCIS) acelere la resolución de peticiones selectas, reduciendo los tiempos de espera a un máximo de 15 días.

Esta opción es particularmente popular entre empresas que buscan asegurar la disponibilidad rápida de visas para trabajadores especializados, así como para solicitantes que enfrentan plazos urgentes de viaje o empleo.

¿Cuáles son las tarifas que cambian?

Según la regla, las tarifas para varias categorías de solicitudes se incrementarán para compensar el aumento de los costos operativos medidos por el Índice de Precios al Consumidor (CPI-U) entre junio de 2023 y junio de 2025.

Entre los cambios más destacados:

La tarifa de procesamiento premium para peticiones I-129, que cubre visas de no inmigrante como H-1B, L-1 y otras, aumentará de $2,805 a $2,965.

Para la misma forma I-129 en categorías H-2B y R-1, la tarifa sube de $1,685 a $1,780.

La tarifa premium para I-140 (peticiones de trabajadores inmigrantes) también sube a $2,965.

La tarifa del formulario I-539 para cambios o extensiones de estatus no inmigrante subirá a $2,075.

El formulario I-765 para autorización de empleo verá su tarifa premium ajustada a $1,780.

Estas modificaciones se aplicarán a cualquier solicitud de procesamiento premium presentada a partir del 1 de marzo de 2026.

Justificación del DHS

En el documento compartido el DHS, la justificación del ajuste es que si se mantienen las tarifas sin cambios, eso diluiría el valor real de los servicios de procesamiento premium frente a la inflación.

Las tarifas actualizadas reflejan un aumento de aproximadamente 5.72% en el CPI-U durante el período evaluado, lo que respalda el reajuste bienal exigido por la ley.

El documento final también detalla que el aumento en las tarifas generará aproximadamente $77 millones anuales adicionales para USCIS –considerando el número de peticiones anuales–, fondos que serán transferidos a la agencia para apoyar sus operaciones de procesamiento y adjudicación.