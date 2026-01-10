Árbitra fue agredida en un partido de fútbol amateur de la CDMX

Lamentables y angustiosos momentos se vio envuelta una árbitra del fútbol amateur de la Ciudad de México cuando durante un partido se desbordó la pasión por parte de un grupo de aficionadas de un equipo al grado de que molieron a golpes a una silbante que desempeñaba su labor.

Un hecho reprobable que se suscitó en una cancha de la Alcaldía Venustiano Carranza ubicada en el centro oriente de la capital azteca donde la árbitra Jill Ortuño fue brutalmente agredida por un grupo de mujeres integrantes de la porra del equipo Real Modelo que resultó derrotado y donde la nazarena completamente fue sometida por las rijosas y agresoras.

TIPAS VIOLENTAS, MONTONERAS y GANDALLAS

Así se pusieron estas mujeres: Patearon, golpearon, tiraron… a una árbitra q pitaba un partido de fútbol de hombres en

Las tipas se molestaron xq perdieron sus maridos.



De acuerdo a varias publicaciones que se realizaron en redes sociales, la silbante dirigió un partido realizado sobre el campo de las instalaciones conocidas como el “Jopa” Carranza, cuando al final de las hostilidades un grupo de mujeres enardecidas de la porra del Real Modelo se le fueron encima para agredirla físicamente.

En las imágenes que circulan en el internet, la silbante fue golpeada, derribada y pateada en el suelo, sin que pudieran librarse de los golpes y con la sorpresa de sus compañeros de cuadrilla de trabajo que inclusive se puede observar que se muestran imposibilitados de quitarle a las agresoras de encima ante la posibilidad de arriesgarse a una denuncia por cuestiones de violencia de género.

Frente a la gravedad de los hechos y la violencia manifestada contra la citada árbitra, las autoridades de la Fiscalía General de la Ciudad de México abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades, sobre todo que las agresoras respondan por su bélica conducta.

También se manejó a través de la cuenta de la red social de X del periodista especialista en nota roja de la CDMX, Carlos Jiménez (C4) es que la respuesta tan agresiva de las seguidoras del Real Modelo fue que se sintieron afectadas por el trabajo de la citada silbante.

Las imágenes por la violencia como se manejan estas mujeres despertó una ola de indignación por medio de colectivos en la defensa de las mujeres y el combate a la violencia, así como usuarios en general y grupos de árbitros amateurs que exigieron la intervención de las autoridades para tener más seguridad en este tipo de partidos.

Hasta el momento se desconoce si ya fueron identificadas las agresoras o presentadas ante la autoridad para castigar a las responsables, en donde las autoridades correspondientes de la CDMX y de la citada alcaldía deberán salir a explicar o justificar este tipo de sucesos.

▶️ Mujeres agreden de manera grupal a la árbitra de un partido de fútbol amateur en un deportivo de la alcaldía Venustiano Carranza, gracias al resultado de este juego



En el futbol amateur, los responsables del arbitraje y sus actores salen a rifarse la vida en cada partido, porque las Ligas carecen de presupuesto o se niegan a pagar seguridad para salvaguardar la integridad de los jugadores, técnicos, árbitros, árbitras y aficionados en general, pues la mayoría de ocasiones es una auténtica jungla.

