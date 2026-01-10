Clima de hoy en Dallas para este sábado 10 de enero

Este sábado 10 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 54 grados Fahrenheit (12ºC). La probabilidad de lluvia será del 3% y se esperan nubes escasas. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 17.4 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:31 h y el crepúsculo será a las 17:39 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 39 y los 59 grados Fahrenheit (4 y 15 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

