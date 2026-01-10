Dan cadena perpetua a británico que obligó a una mujer a tener relaciones con más de 100 hombres

Un hombre británico fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales con más de 100 hombres durante 30 años.

Rodney Johnston, de 67 años, fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 16 años durante una audiencia en el Tribunal de la Corona de Norwich el 9 de enero, según la BBC, Sky News y un comunicado de prensa de la Policía de Norfolk.

La jueza Alice Robinson calificó los delitos de Johnston de “violación en todos los sentidos” durante la audiencia del viernes, informó BBC. “Salir se convirtió en sinónimo de ser violada por desconocidos”, declaró Robinson al dictar sentencia contra Johnston, según el medio.

El acusado fue declarado culpable en septiembre pasado de obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales con más de 100 hombres en zonas rurales remotas durante 30 años, entre 1994 y 2024, durante los cuales también filmó y fotografió las agresiones, informó la BBC en ese momento.

El mismo medio publicó que las autoridades locales descubrieron más de 30,000 imágenes y videos que documentan el abuso de la mujer durante las últimas tres décadas.

La fiscalía británica afirmó que Johnston utilizó amenazas e intimidación para obligar a la mujer a mantener relaciones sexuales con los hombres.

La policía de Norfolk indicó que el abuso consistía en “salidas” en las que Johnston llevaba a la mujer “a bosques apartados o habitaciones de hotel previamente concertadas, donde la víctima era obligada a mantener relaciones sexuales con varios hombres”.

Fue condenado por tres cargos de incitar a una mujer a mantener relaciones sexuales mediante amenazas o intimidación, dos cargos de incitar a una persona a participar en actividades sexuales sin su consentimiento y un cargo de intimidación de un testigo, según la policía de Norfolk.

Las autoridades indicaron que continuarán investigando los delitos de Johnston para determinar si otros deben ser considerados responsables.

“Ahora nos centraremos en determinar si se han cometido más delitos y, de ser así, realizaremos una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y hacer todo lo posible para llevarlos ante la justicia”, declaró a la BBC el oficial investigador Duncan Woodhams.

La mujer, cuya identidad se mantuvo en el anonimato, también se pronunció en contra de Johnston ante el tribunal por primera vez antes de su sentencia el viernes. “Por primera vez en décadas soy libre”, declaró, según la Policía de Norfolk.

“Me encontré en una situación que nunca imaginé”, añadió la víctima. “Lo que sufrí después no se lo deseo a nadie. No tenía voz ni opción”.

La mujer llamó a Johnston un “monstruo” que la trataba como “nada más que un objeto”. “Me sentí sucia, enferma, utilizada, degradada, humillada y aterrorizada, pero esto se convirtió en mi norma”, declaró ante el tribunal.

