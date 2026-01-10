Gobierno de Nicaragua libera a decenas de presos políticos

El gobierno de Nicaragua excarceló a decenas de personas luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la liberación de presos políticos, según un comunicado oficial divulgado este sábado (10.01.2026).

La misión diplomática de Washington en Managua aseguró el viernes en un mensaje en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas".

En el sitio oficialista 19 digital, el gobierno nicaragüense anunció que "al conmemorarse 19 años" de Daniel Ortega en el poder "regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional".

En fotografías y videos difundidos por los medios oficialistas se observa a varios detenidos que firman sus documentos de liberación frente a agente policiales, y abrazados con familiares que fueron convocados a recibirlos tras ser excarcelados.

"Esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila", dijo el gobierno de Nicaragua en su nota. En su escueto mensaje, las autoridades nicaragüenses no identificaron a los liberados ni en qué circunstancias fueron detenidos.

El anuncio se produce a una semana de que Estados Unidos derrocara en un operativo militar al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien está encarcelado en espera de juicio en suelo estadounidense junto a su esposa, Cilia Flores.

(mn/afp, efe)