Ucrania asegura haber alcanzado base petrolera en Rusia

El Estado Mayor General ucraniano aseguró este sábado que ataques efectuados por las Fuerzas Armadas han alcanzado una base petrolera en la región de Volgogrado, de la Federación Rusa y varios objetivos en los territorios ocupados de Ucrania.

“Como parte de las medidas para reducir las capacidades ofensivas del agresor ruso, en la noche del 10 de enero unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la base petrolera Zhutóvskaya, la cual participa en el suministro de combustible a las fuerzas de ocupación”, indicó en un comunicado.

El Estado Mayor General aseguró que el “objetivo fue alcanzado. Además, en territorio controlado por Rusia en la región sureña de Zaporiyia fue alcanzado un almacén de drones perteneciente a una unidad de la 19ª División Motorizada de Fusileros rusa, aseguró. Asimismo, fue golpeado un punto de mando y control de drones en la zona de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, añadió.

Mantener el compromiso de occidente

Los ucranianos esperan que sus socios occidentales mantengan su compromiso con las garantías de seguridad previstas, pese al lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico hipersónico Oréshnik contra la región de Leópolis, que limita con territorio de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Los detalles sobre el impacto del misil en la ciudad occidental de Leópolis el viernes seguían siendo limitados este sábado, aunque expertos ucranianos sugieren que el Oréshnik causó solo daños menores a un objetivo desconocido.

El ataque tenía como objetivo enviar una señal a los socios de Ucrania, apuntando a que Rusia no tolerará la presencia de sus fuerzas en este país, tras los planes anunciados en la Cumbre de la Coalición de los Voluntarios de París el pasado martes, donde se discutió la preparación de una fuerza multinacional de paz una vez haya un alto el fuego, según varios analistas.

