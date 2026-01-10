Video de seguridad capta a sujetos arrojando sacos con restos humanos en Michoacán

La mañana del jueves se dio un macabro hallazgo que más tarde fue confirmado por la Fiscalía del estado de Michoacán. Se trata de la localización de varios costales con restos humanos desmembrados a un costado de la carretera en el municipio de Cuitzeo, en los límites con Guanajuato.

El descubrimiento, que conmocionó a la población, se registró luego de reportes ciudadanos al número de emergencias 911.

La Fiscalía inició una investigación e informó que se encontraron diez costales y bolsas negras que contenían los restos de al menos cuatro víctimas.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Torres Piña mencionó posibles vínculos con un hecho ocurrido el pasado lunes en la misma zona. “Este hecho puede estar involucrado con uno que se dio el día lunes. Estamos en las investigaciones respectivas, pero esta camioneta roja que ustedes pueden apreciar ahí, entra del lado de Guanajuato”, explicó el funcionario.

Abandonan restos humanos en los límites de #Guanajuato y #Michoacán



Es el segundo hallazgo esta semana en #TextiCuitzeo pic.twitter.com/4GY1fxuBg9 — Sus Zermeño (@zuzzie_ZeLa) January 8, 2026

Un video de seguridad que ha sido difundido en redes muestra el momento en que sujetos, desde una camioneta de redilas de color rojo, abandonan las bolsas con los restos en la carretera. Torres Piña confirmó que la grabación corresponde al incidente del lunes, donde fue abandonado el cuerpo de una persona, y señaló que, según videos del sistema de vigilancia C5, pareciera tratarse del mismo modus operandi.

A diferencia del hecho anterior, en este nuevo episodio los perpetradores realizaron detonaciones con arma de fuego y dejaron rosas secas en el lugar. “Esto es muy común del Cártel de Santa Rosa de Lima, que dejan rosas posterior a ciertos hechos delictivos, y por ahí puede venir esta línea de investigación”, apuntó el fiscal.

Además de los restos humanos, en la inspección del lugar se recolectaron casquillos percutidos y se hallaron artefactos explosivos, algunos de los cuales fueron detonados, según medios locales como El Sol de Michoacán y El Congresista. Los hechos provocaron daños por quemaduras externas en siete locales comerciales de la zona.

Autoridades indican que municipios como Cuitzeo, Tarímbaro y Huandacareo son afectados por bandas criminales dedicadas al robo de combustible, conocido como huachicol, un delito que ha provocado homicidios de decenas de personas. Los restos encontrados este jueves podrían estar relacionados con estas actividades ilícitas.

