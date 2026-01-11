Israel advierte que atacará infraestructura de Hezbolá al sur del Líbano

El Ejército israelí advirtió este domingo a los vecinos de la localidad de Kafr Hata, al sur del Líbano, que sus tropas atacarán próximamente “infraestructura militar” perteneciente al grupo chií Hezbolá en la aldea.

El mensaje va acompañado de un mapa de la zona con instrucciones a los habitantes de evacuar el área marcada en rojo y mantenerse a al menos a 300 metros de distancia “del complejo” que supuestamente pertenecería al grupo armado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó el jueves que los esfuerzos del Gobierno del Líbano para desarmar a Hezbolá “distan mucho de ser suficientes”, una circunstancia que es “imperativa para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano”.

Pese a que el grupo chií libanés dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, el Gobierno de Israel ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento está intentando rearmarse.

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, aunque las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de tregua.

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hezbolá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.