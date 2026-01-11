San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este domingo 11 de enero

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este domingo 11 de enero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1034.0 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:30 h y el crepúsculo será a las 17:54 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 46 y los 63 grados Fahrenheit (8 y 17ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

En verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.