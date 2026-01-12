Casa Blanca revela que los líderes de Irán “llamaron” a EE.UU. y “quieren negociar” tras amenazas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los líderes de Irán se comunicaron con su gobierno para buscar una negociación, en medio de una escalada de tensiones por la represión de las protestas antigubernamentales que sacuden al país desde finales de diciembre y que ya dejaron cientos de muertos.

“Irán llamó. Quieren negociar. Se está preparando una reunión”, afirmó Trump ante periodistas a bordo del avión presidencial, tras indicar que recibe reportes “cada hora” sobre la situación en las calles iraníes.

Sin embargo, el mandatario dejó claro que el diálogo no significa una tregua automática y amenazó con la posibilidad de actuar antes de que se concrete cualquier diálogo. “Quizás tengamos que actuar antes de una reunión”, advirtió.

Trump sostuvo que las autoridades iraníes “están empezando a cruzar una línea” al permitir, según dijo, el uso de la violencia contra manifestantes.

“Ha muerto gente que no tenía que morir. Algunos fallecieron por estampidas, había muchos. Y a algunos les dispararon”, declaró, responsabilizando directamente a los líderes iraníes.

.@POTUS on Iran: "We're looking at some very strong options… I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination very soon." pic.twitter.com/XnDOCZSMpv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 12, 2026

Opciones militares sobre la mesa

El presidente confirmó que el Ejército estadounidense analiza “muy seriamente” la situación y que existen “un par de opciones” en evaluación. No obstante, evitó ofrecer detalles sobre posibles acciones. “¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos? Tengo opciones muy potentes”, señaló, sin embargo, se mantuvo hermético.

Trump aseguró que Irán se toma en serio sus advertencias, al recordar episodios pasados como la muerte del general Qasem Soleimani, la eliminación del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, y la reducción de lo que calificó como la “amenaza nuclear iraní”. “Después de todas estas cosas que hicimos, ¿no diría usted que sí se toman en serio nuestras amenazas?”, cuestionó.

El mandatario también minimizó las advertencias lanzadas desde Teherán sobre posibles ataques contra bases estadounidenses en la región. “Si lo hacen, les atacaremos a unos niveles que nunca han visto”, sentenció.

CNN: Do you think Iran takes your threats seriously? @POTUS: "Wouldn't you say that they probably do at this point, after going through it for years with me?… Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out… What a stupid question." pic.twitter.com/lE1Ygwu5px — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 12, 2026

Advertencia militar de irán

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia directa a l presidente de Estados Unidos ante sus amenazas de emprender acciones militares contra la nación persa en el caso de que las fuerzas de seguridad comiencen a disparar contra los manifestantes en medio de las protestas antigubernamentales.

“Tenga cuidado con los consejos que recibe sobre un ataque contra Irán. Asegúrese de que no sean del mismo tipo que los que afirmaban falsamente que Mashhad había caído”, dijo, en referencia a una reciente publicación de Donald Trump en la que afirmaba falsamente que la ciudad de Mashhad había caído en manos de los alborotadores.

“Para evitar errores de cálculo, comprenda que, si decide atacar Irán, tanto los territorios ocupados como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán blancos legítimos”, advirtió Qalibaf.

Reunión clave y presión internacional

De acuerdo con reportes de The Wall Street Journal, Trump planea reunirse el martes con su gabinete para sostener la primera discusión formal sobre posibles respuestas a la crisis en Irán. Entre las opciones que se barajan figuran ciberataques, nuevas sanciones económicas y bombardeos selectivos, aunque otras fuentes señalan que no se espera una decisión final inmediata ni el despliegue de tropas.

En paralelo, Trump adelantó que podría comunicarse con el magnate Elon Musk para explorar el envío de satélites de Starlink a Irán, con el fin de mantener el acceso a internet pese a los apagones impuestos por el régimen. “Es muy bueno en ese tipo de cosas”, dijo sobre el empresario.

Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre por la grave crisis económica, se han extendido por todo Irán y también al extranjero.

Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 538 personas han muerto durante las manifestaciones, un balance que ha incrementado la presión internacional sobre Teherán y ha colocado a la Casa Blanca ante una decisión de alto riesgo geopolítico.

