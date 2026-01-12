Congresistas piden a corte suspender bloqueo de ICE para supervisar prisiones migratorias

El gobierno del presidente Donald Trump volvió a imponer una política que impide las visitas de supervisión de miembros del Congreso en prisiones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero la decisión enfrenta un nuevo desafío ante el reclamo en tribunal de varios congresistas demócratas y organizaciones civiles.

“Los miembros interpusieron una moción urgente pidiendo a la Corte de Distrito del Distrito de Columbia que requiera una explicación de la administración detallando como es que esta nueva política no viola la ley federal que garantiza a miembros del Congreso la potestad de llevar a cabo visitas de supervisión en instalaciones de ICE”, informó el Caucus Hispano del Congreso (CHC). “La orden emitida por la corte en diciembre reafirmó todos los derechos de los miembros bajo la ley federal para llevar a cabo esta supervisión”.

A mediados de diciembre de 2025, la jueza Jia Cobb dio la razón a 12 miembros del Congreso que reclamaron el bloqueo de ICE para supervisar las instalaciones de retención migratoria y el proceso de ubicación de inmigrantes arrestados.

La demanda original Neguse et al. v. U.S. Immigration and Customs Enforcement et al. se interpuso en julio del 2025, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem, diera a conocer nuevos lineamientos que impedían el ingreso de congresistas para supervisar la operación de instalaciones.

“La ley es clarísima: la administración Trump no puede impedir que los miembros del Congreso supervisen en tiempo real los centros de detención de inmigrantes”, acusó el congresista demócrata Joe Neguse, quien lidera la demanda. “En lugar de cumplir con la ley, el DHS está derogando la orden judicial al reimponer la misma política ilegal. Sus acciones son indignantes y subvierten la ley, por lo que volveremos a los tribunales para impugnarla de inmediato”.

Los legisladores acusaron interferencia en su “autoridad constitucional de supervisión del Congreso”, ya que tienen obligación y derecho de examinar las condiciones y conducta del gobierno sobre los inmigrantes detenidos.

“En diciembre, una corte federal actuó para restaurar la habilidad de los miembros del Congreso para llevar a cabo supervisión legislativa esencial a nombre del pueblo americano. Ahora, en vez de cumplir con la ley, el Departamento de Seguridad Nacional está intentando sacarle la vuelta a esta orden volviendo a imponer esta misma política ilícita”, acusaron los congresistas.

Los demandantes incluyen a los demócratas, como el presidente del CHC, Adriano Espaillat, así como miembros de mayor rango demócrata en varios comités, incluidos el Comité de Seguridad Nacional, Bennie G. Thompson; al líder en el Comité Judicial Jamie Raskin; el líder en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, Robert Garcia; el líder en el Subcomité de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley del Comité de Seguridad Interior, J. Luis Correa.

Además de los representantes Jason Crow, Veronica Escobar, Dan Goldman, Jimmy Gomez, Raul Ruiz, Norma Torres.

¿Qué esconde ICE?

Los miembros del Congreso están representados en esta demanda por Democracy Forward Foundation y American Oversight.

Skye Perryman, presidenta y CEO de Democracy Forward, cuestionó qué esconden ICE y el gobierno del presidente Trump, para impedir que los congresistas revisen operaciones en cárceles.

“La respuesta es cada vez más clara: lo que ICE está haciendo es dañino e indefensible, y esta administración no quiere pesos y contrapesos”, consideró Perryman. “Esta amenaza al estado de derecho y nuestro sistema de pesos y contrapesos debería preocupar a todo estadounidense. Esperamos con ansias buscar respuestas en la corte sobre lo que ha hecho el gobierno aquí”.

Chioma Chukwu, director ejecutivo de American Oversight, acusó descuidos y abusos de la administración Trump en las instalaciones de ICE, motivo por el cual impiden la supervisión.

“Una corte federal reafirmó que los miembros del Congreso tienen el derecho de llevar a cabo visitas de supervisión sin previo aviso, sin embargo DHS parece haber sigilosamente resucitado la misma política que prohibió la corte”, acusó Chukwu. “Este tipo de fraude a la ley debilita la transparencia, rendición de cuentas, y el sistema constitucional de pesos y contrapesos”.

Apenas el sábado pasado, ICE impidió a tres congresistas demócratas de Minnesota el acceso a un centro de procesamiento de ICE en Minneapolis.

Las representantes Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison intentaron las revisiones, luego del asesinato de Renee Nicole Good por parte de un agente de ICE en Minneapolis.

“Parecía que podría haber sido una orden proveniente de Washington para negarnos el acceso adecuado que necesitábamos para cumplir con las obligaciones que tenemos como miembros del Congreso”, declaró Omar a MS NOW.