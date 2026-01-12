Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 12 de enero en México y los principales países
Mira en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y comprueba cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.
El precio del dólar estadounidense este lunes 12 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.91 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.58 y 17.98 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 17.91 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.37 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar no registró cambios valor en su cotización de hoy. Tras mantener el día previo sin cambios, hoy su valor es de 495.1 colones por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 63.63 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 17.91 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.37 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 495.1 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 63.63 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te aconsejamos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.