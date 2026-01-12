“Encontrar una amiga en esta carrera no es fácil”: Thalía dedica emotivo mensaje a Yuri

Recientemente, Thalía compartió en sus redes sociales una imagen de un reencuentro íntimo con Yuri. En el post celebró su amistad.

La solidez de esta amistad fue puesta a prueba durante episodios dolorosos. Uno de los más significativos ocurrió cuando Yuri perdió a su madre.

En declaraciones públicas en febrero de 2024, Yuri reveló que Thalía fue un pilar fundamental durante ese duelo, contactándola “casi todos los días para darme consejos y ayudarme a salir adelante”. Yuri enfrentó crisis de ansiedad con síntomas físicos severos, y destacó que los consejos de Thalía fueron una influencia positiva crucial para navegar ese proceso de pérdida.

Más allá del apoyo emocional, la relación se ha cimentado durante años en un profundo respeto mutuo y admiración profesional.

Ambas han coincidido en numerosos eventos y homenajes, intercambiando gestos de cariño y apoyo. Incluso en 2015, Yuri viajó a Nueva York para reunirse con Thalía, momento en el que expresaron su deseo de colaborar musicalmente en el futuro, un proyecto que, aunque aún no se concreta, refleja la estima que se profesan.

El valor de una amistad

En su última publicación, Thalía reflexionó sobre lo excepcional de su vínculo. “Encontrar una amiga en esta carrera no es nada fácil. Y encontrar una amiga en esta carrera que además ame a Jesús, es aún más difícil”, escribió la reconocida cantante y actriz.

Destacó la alegría de sus encuentros: “Qué rica cena pasamos, no nos paró la boca, tanto de comer como de platicar”. Además, expresó su intención de seguir alimentando esa conexión: “Y así seguiremos creando, si Dios lo permite, todos los recuerdos hermosos y alegres”.

Lejos de ser una simple camaradería de industria, la relación entre Thalía y Yuri se define por el apoyo recíproco incondicional, el afecto sincero y la voluntad explícita de seguir construyendo una historia juntas.

En un ambiente donde la imagen pública a menudo opaca la autenticidad, su amistad demuestra que es posible cultivar lazos profundos y duraderos, basados en la solidaridad en los momentos difíciles y la alegría compartida en los buenos.

