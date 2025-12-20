Thalía recrea su propio meme en Nueva York a 25 años de su boda con Tommy Mottola

En enlace matrimonial entre Thalía y Tommy Mottola, que recientemente cumplió su 25 aniversario, se ha consolidado como un momento emblemático en el mundo del entretenimiento en México y otros países de Latinoamérica, esto gracias a la cantidad de artistas de talla internacional y cobertura mediática que se le otorgó.

Fue justo por esta razón que el público no tardó en reaccionar de forma positiva a la más reciente publicación en Instagram de la intérprete de “Amor a la Mexicana”. Y es que esta consistió en un video donde documentó su más reciente visita a Nueva York, específicamente al área que ha inspirado decenas de memes a mano de sus seguidores más fieles.

El breve audiovisual muestra a una Thalía muy sonriente mientras pasea por Manhattan y se encuentra con la emblemática Catedral de San Patricio, recinto en el que unió su vida a la del productor musical Tommy Mottola.

“Ahí me casé… Estoy fascinada”, se le escucha decir a la mexicana mientras apunta a la iglesia con una sonrisa de oreja a oreja, tal y como lo han hecho cientos de latinos al visitar este spot en la Gran Manzana.

Este detalle no pasó desapercibido para su comunidad digital; tan es así que la sección de comentarios se llenó con mensajes de cariño y nostalgia por el momento recordado a través del audiovisual. “Todo mexicano que va dice: ‘Ahí se casó Thalia'”, “Lo que decimos todos cuando vemos la Catedral de San Patricio”, “Hasta Thalía hace el ‘allí se casó Thalía'” y “Yo solo fuí a conocer la Catedral de San Patricio por ti”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Cabe recalcar que la visita de Thalía a Nueva York se dio con motivo de la promoción de su nuevo sencillo navideño,”SANTA (Crush On You)”, mismo que la llevó a presentarse en el show de Kelly Clarkson enfundada en un llamativo vestido con transparencias y pedrería.

Seguir leyendo:

• Thalía celebra 25 años de boda con Tommy Mottola con imágenes inéditas del gran día

• Thalía le da la bienvenida a la Navidad con una nueva canción

• Thalía quedó cautivada por el homenaje que Cazzu hizo en su honor al cantar “No me enseñaste”