Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
12 de enero de 2026
Ya deja de confiar a ciegas en quien lo único que te ha dado son dudas, corajes y desvelos. Aprende a desconfiar tantito, aunque sea de tu sombra, porque no todo el que sonríe trae buenas intenciones. No es que te vuelvas amargado o amargada, es que ya aprendiste a la mala y ahora toca cuidarte más. Recuerda que quien mucho promete y poco cumple, tarde o temprano se cae solito del pedestal.
Ojo con andar haciendo cosas que ni te gustan ni te representan solo por quedar bien, y mucho cuidado con jugarle al infiel o andar repartiendo atención de más, porque ese teatrito podría venirse abajo cuando menos lo esperes. Aquí la lengua y los mensajes indiscretos pueden meterte en un problemón. Cumpleaños de una amistad se aproxima y ahí te la vas a pasar a todas margaritas, riendo, brindando y soltando el estrés que traes atorado desde hace semanas.
No le tengas miedo a los cambios en el área laboral, porque aunque al principio te asusten, vienen para mejorar tu economía y darle estabilidad a tu familia. Eso sí, aplícate, deja la flojera y demuestra de qué estás hecho o hecha, porque oportunidades no van a faltar. Es momento de desprenderte de lo que ya dolió demasiado, de soltar rencores, recuerdos y personas que solo te quitan la paz. Arrancar de cero también es un acto de amor propio.
Un familiar va a necesitar de ti en estos días; no te hagas el fuerte y muéstrale tu cariño, di lo que sientes y no te guardes nada, porque luego vienen los arrepentimientos. Cuidado con infecciones y achaques, y más aún con decir verdades a medias o secretos ajenos, porque podrías destruir relaciones sin querer. Vigila tu alimentación, porque si te descuidas, esos kilitos de más van a llegar sin avisar. Golpes y caídas estarán a la orden del día, así que camina con cuidado. Se abre la puerta para una nueva amistad por medio de alguien cercano, y con el tiempo ese lazo puede volverse fuerte y muy significativo.
VIRGO
12 de enero de 2026
Ten mucho cuidado con esperar demasiado de los demás, sobre todo de tu pareja, porque luego tú solito te pones la soga al cuello y terminas decepcionándote. Este es momento de centrarte en lo tuyo, en tus planes, en tus pendientes y en tu bienestar. Deja de cargar responsabilidades que no te tocan y aprende a decir que no sin culpa.
Es posible que te den ganas de buscar a alguien de tu pasado, pero no seas necio o necia, ya sabes cómo terminó eso la última vez. No vuelvas a caer en las mismas tonterías ni a justificar lo injustificable. En estos días pondrás en su lugar a una persona que ha estado hablando de más sobre tu familia, y aunque no te gusta el conflicto, esta vez no te vas a quedar callado.
Manda derechito a la miércoles a quien solo te saca de quicio y te quita la paz. Ya no estás para aguantar shingaderas que solo te provocan insomnio, gastritis y mal humor. Proyectos comienzan a tomar forma y se acerca una gran oportunidad relacionada con un viaje o con un reencuentro importante del pasado que podría mover muchas emociones y decisiones.
Cuida tu salud, sobre todo garganta y riñones; toma más agua, come mejor y deja tantito los excesos. No tienes por qué andar defendiendo a tu pareja ni espantando a nadie, porque cuando el amor es real, se nota sin necesidad de explicaciones. Si tu pareja te valora, no te va a faltar al respeto.
Habrá días en los que sientas ganas de mandar todo a la ñonga, porque te desespera no ver resultados inmediatos de lo que tanto te ha costado. Respira, calma la ansiedad y recuerda que la constancia será la clave para que tus planes se concreten. Lo que es para ti, llega, pero primero debes aprender a confiar más en tu esfuerzo que en las promesas ajenas.
LIBRA
12 de enero de 2026
Amores del pasado regresan y, aunque al principio parezca bonito, vienen acompañados de lágrimas, decepciones y la misma historia de siempre. Te la pueden volver a hacer y hasta peor, así que ya no permitas manipulaciones ni te dejes shingar por nadie. No estás en tiempo ni en edad de seguir aguantando lo que no mereces. Aprende a cerrar la puerta con dignidad, aunque duela, porque quedarte donde no te respetan duele mucho más.
Habrá días en los que desearás regresar al pasado por ciertas situaciones que no sanaron del todo, pero suelta eso de una buena vez. Afronta tu presente y camina hacia ese futuro prometedor que trae cosas muy buenas para ti, siempre y cuando no te sabotees. Amistades se irán desapareciendo poco a poco y aunque al principio te saque de onda, llegarán nuevas personas con mejor vibra y energía más limpia.
Mucho cuidado con golpes o caídas, porque andas distraído o distraída y podrías terminar en el hospital por un descuido. Cuida tus cambios de humor y evita gastar dinero que no tienes, porque podrías meterte en problemas serios por querer aparentar o darte gustos innecesarios. La buena noticia es que se aproximan noticias positivas en el área económica que te van a beneficiar más de lo que imaginas.
Una amistad se retira de tu vida y sí, va a doler, pero también te dejará una enseñanza que cargarás el resto de tus días. Si tienes pareja, ojo con los celos: si no hay confianza ni seguridad, no vale la pena seguir insistiendo. Se comienza a planear un viaje familiar que resultará mejor de lo esperado. Grandes oportunidades se acercan, aprovéchalas sin miedo. Deja de limitarte en pedir lo que por derecho te corresponde y no vivas pensando en el qué dirán. Se marca una evolución muy grande en tu forma de pensar, y con ella cambios importantes que mejorarán tu economía.
ESCORPIÓN
12 de enero de 2026
No permitas que terceras personas se metan en tu relación, si tienes una, porque solo van a traer chismes, problemas y malos entendidos. Lo que se arregla en pareja, se arregla en corto y sin público. Mucho ojo con las subidas de peso; deja de comer por ansiedad, muévete más y haz algo de ejercicio, porque ya se te anda haciendo bolas el engrudo y luego vienen los arrepentimientos.
Si estás soltero o soltera, un nuevo amor se aproxima y podría llegar por redes sociales, especialmente Facebook, o por medio de una amistad o un familiar. Ponte perra o perro, porque viene tu momento de brillar y de que te den hasta por las orejas, pero con cuidado de no clavar el corazón donde no debes. No permitas que la gente se sobrepase contigo ni abuse de tu confianza; tú tienes el poder de decidir hasta dónde y con quién.
Es momento de amarte más que nunca, de valorarte y entender que nadie merece tus lágrimas ni que la pases mal por su culpa. Aprende a tomar tus propias decisiones y si alguien te da un consejo, escúchalo, reflexiona y quédate solo con lo que te sirva para no volver a equivocarte. Mucha suerte en juegos de azar se marca para estos días y el color blanco será tu aliado para atraer buena vibra y fortuna.
No te deprimas por lo que no tienes; aprende a aprovechar lo que sí te rodea y realmente te hace feliz. Días de mucha reflexión se aproximan y comenzará a planearse un viaje que te ayudará a despejar la mente. Sueños comienzan a materializarse y se marca un cambio importante, ya sea de casa o de vehículo, que te dará una sensación de avance y estabilidad.
PISCIS
12 de enero de 2026
Una nueva etapa comienza para ti y eso se va a notar en casi todos los aspectos de tu vida. Se cierran ciclos, se terminan relaciones que ya estaban más que desgastadas y llegan personas nuevas que te van a mover el tapete, pero para bien. No tengas miedo a despedirte de lo que ya cumplió su función, porque aferrarte solo retrasa lo bonito que viene en camino. Días llenos de bendiciones se aproximan, así como sorpresas y noticias importantes por parte de tu familia que te sacarán más de una sonrisa.
Pon mucha atención con tus pertenencias, porque andas algo distraído o distraída y podrías ser víctima de pérdidas o incluso de un robo. No confíes de más ni dejes las cosas botadas. En el área laboral se marca un cierre definitivo y un nuevo comienzo; hazlo con amor, responsabilidad y ganas, porque eso será la clave para que ahora sí te vaya como mereces.
Estás muy cerca de lograr una meta que planeaste desde hace tiempo, pero que por falta de dinero o empeño se había quedado a medias. Esta vez no te sabotees, aprovéchala y disfruta cada logro, aunque sea pequeño. Se vienen días de mucha reflexión, de soltar, de dejar ir y, sobre todo, de tomar decisiones firmes. Has perdido demasiado tiempo con personas que no aportan nada a tu vida: ni entran del todo ni se quitan para que alguien mejor llegue.
No pierdas de vista quién eres ni hacia dónde te diriges. Llegarán chismes de gente ociosa, incluso relacionados con tu familia; ni los peles, porque ignorarlos les duele más que cualquier respuesta. Se marca un amor de una noche que te moverá emociones y un viaje que te ayudará a reenfocar tus caminos y prioridades. Ya no le temas a los cambios: todo lo que se mueva ahora será para abrirte nuevas oportunidades y sacarte del estancamiento.
ACUARIO
12 de enero de 2026
Si tienes pareja, pon mucha atención a sus actitudes y comportamientos. Si algo no te cuadra o notas rarezas, es momento de poner las cartas sobre la mesa y hablar claro, porque podría haber situaciones que te están ocultando. No te hagas de la vista gorda solo por evitar problemas; más vale una verdad incómoda que vivir en la duda.
En el tema económico estás pasando por una muy buena racha, así que no temas apostarle a los negocios o a nuevas ideas. Todo lo que hagas para mejorar tus ingresos tendrá resultados positivos, siempre y cuando no te confíes de más ni gastes a lo loco. Días de mucha reflexión se aproximan; antes de dormir te vas a quedar pensando en tu futuro, en lo que quieres y en cómo resolver pendientes que has ido postergando.
Se marca un encuentro con alguien de tu pasado y no será nada agradable, así que cuida tu imagen, tu carácter y no te metas donde no te llaman. Recuerda que no todo se tiene que responder. En el amor llegan nuevas oportunidades, aunque también se asoma el retorno de un ex, pero ojo, solo para seguir jodiendo y mover emociones que ya estaban superadas; piensa bien si vale la pena abrir esa puerta.
Los amores a distancia se fortalecen y se ve muy clara la posibilidad de un cambio de domicilio o la compra de artículos electrónicos que llevas tiempo queriendo. Cuida tu alimentación, sobre todo con los lácteos, porque te inflaman más de lo que crees. Habrá días en los que no le encuentres sentido a la vida, pero respira, calma la mente y deja que la energía fluya. Recuerda: el que busca, encuentra, pero si no hablas y no expresas lo que sientes, nadie va a saber cómo ayudarte.
ARIES
12 de enero de 2026
Ya no pierdas tu valioso tiempo con quien no te valora, no te procura ni te demuestra cariño. Has estado demasiado ocupado u ocupada atendiendo situaciones que, en el fondo, sabes bien que no te dejan nada bueno, pero ahí sigues aferrado a algo que no tiene solución ni futuro. Aprende a perdonar errores, sí, pero no vuelvas a confiar a lo menso. Sé alguien de segundas oportunidades, pero jamás de terceras, porque si lo haces, ya será bajo tu propio riesgo y luego no andes llorando.
No descuides tus sentimientos ni los pongas en manos de alguien que no mueve ni un dedo por ti. Aprende a dejar de vivir de recuerdos que solo te atan al pasado y quita de tu vida todo aquello que te genere problemas, conflictos o desgaste emocional. Ya no estás para aguantar fallas ajenas ni para seguir dando oportunidades a quien no las merece. No le tengas miedo a ser feliz, date chance de disfrutar la vida con quienes sí están contigo en las buenas y en las malas.
Mucho ojo con pagos atrasados o cuentas pendientes, porque podrías enredarte en una deuda innecesaria por descuido o desorganización. Es momento de cerrar círculos con amistades que solo aparecen cuando todo va bien, pero cuando andas mal se esconden y ni la geta asoman. Mejor solo que mal acompañado. Se ve mejora en la suerte y chance en juegos de azar, así que no estaría mal tentar a la fortuna, pero sin exagerar.
Di lo que sientes y lo que no te parece, sin miedo ni culpa. Si a los demás les incomoda tu sinceridad, ese ya es su problema, no el tuyo. Aprende a poner límites, porque el respeto empieza por uno mismo.
TAURO
12 de enero de 2026
Traes un carácter de la tostada que ni tú mismo te aguantas. Andas con poca paciencia y bien directo, dices las cosas sin filtro y a veces te vale a quién puedas lastimar con tal de sacar lo que traes atorado. Ojo, no todo se trata de decir lo que sientes sin medir consecuencias; aprende a bajarle dos rayitas antes de herir de más.
No te confíes de la buena suerte ni de la felicidad momentánea que podrías estar viviendo, porque una situación algo confusa te va a hacer valorar de verdad lo que tienes a tu lado. Cuida tu salud, sobre todo de enfermedades respiratorias, porque si no te atiendes a tiempo, luego vienen los lamentos. Se marca la oportunidad de un viaje bastante bueno donde te vas a divertir como hace tiempo no lo hacías.
No descuides tu parte emocional, porque aunque aparentes fortaleza, podrías sentirte triste o bajoneado en algún momento del día. Mucho cuidado con caricias falsas y palabras bonitas, porque podrías enamorarte de la persona equivocada y luego pagar los platos rotos. No eches en saco roto los consejos que te da tu familia; aunque no siempre te guste escucharlos, podrían salvarte de cometer errores.
Vienen cambios fuertes en tu estado de ánimo que podrían dejarte algo melancólico al final del día. Te preocupa mucho el futuro y, sin darte cuenta, has dejado de vivir el presente. Por ahora, el amor no es prioridad; lo que realmente importa son tus proyectos y metas a corto, mediano y largo plazo. Tu carácter, tu fuerza de voluntad y tus ganas de salir adelante serán la clave para que logres consolidar todo lo que sueñas.
GÉMINIS
12 de enero de 2026
Ya va siendo hora de que quites de tu camino y de tu vida a todas esas personas, situaciones y hasta sueños falsos que no te dejan avanzar ni mantenerte firme. Necesitas trabajar más en tu amor propio y empezar a pensar primero en ti, porque seamos sinceros: por más que ayudes, des, apoyes y estés, la mayoría de la gente no lo agradece y mucho menos te devuelve lo mismo. Aprende a dar el lugar correcto a cada quien y no más del que se merece.
Es momento de cambiar eso que tanto te molesta de ti mismo o misma, porque si de verdad quieres crecer en todos los aspectos, tienes que empezar desde adentro. Si ya tienes a alguien que te gratina el rol, ponte perris o perra, porque la competencia anda cerca y no va a pedir permiso. A veces traes un carácter insoportable, andas irritable y contestón; bájale dos rayitas, respira y enfócate en lo que realmente mueve tu mundo y te hace sentir bien.
Déjate de tonterías y atiende tu propia vida, porque últimamente te la has pasado metiendo la cuchara donde no te llaman y descuidando lo que de verdad importa. Luego no andes con prisas ni arrepentimientos. Se marca un viaje en fechas próximas y la posibilidad de encamarte con alguien que conocerás el mes que entra, así que disfruta, pero no te claves de más.
No es que no creas en el amor, el problema es que has recibido tantos golpes que ahora te cuesta confiar. Aun así, en las próximas semanas nacerá una ilusión ya sea con una persona nueva o con alguien que regresa del pasado, y ahí tendrás que decidir si vuelves a apostar o si esta vez juegas con más cuidado.
CÁNCER
12 de enero de 2026
No te lamentes por lo que no se ha dado o por lo que no pudo ser. Todo tiene su tiempo y aunque ahora no lo veas claro, en el momento menos esperado llegará la luz que tanto has estado pidiendo. Ten cuidado con enfermedades respiratorias, porque podrías sentirte algo inquieto o bajoneado si no te cuidas como deberías.
No permitas que tus planes se vayan a la fregada por flojera, miedo o inseguridad. Es momento de trabajar duro en ellos para que comiencen a tomar forma. La vida es justa, aunque muchas veces no te parezca lo que sucede a tu alrededor; confía más en lo que sientes y déjate guiar por tus instintos, que rara vez se equivocan.
Los amores del pasado seguirán rondando tu mente, pero ya no tienen lugar en tu vida, así que deja las ridiculeces y enfócate en lo que realmente quieres y te conviene. Mucho cuidado con desear cosas relacionadas con tu pasado, porque podrían estancarte y no dejarte avanzar como mereces.
Vienen días en los que el amor florecerá, sobre todo si tienes pareja, y las cosas comenzarán a acomodarse de la mejor manera. No es momento de volver a confiar en quien ya te falló, sino de darte la oportunidad de intentar algo nuevo con quien sí te demuestra interés, atención y ganas de estar contigo.
Se marca la posibilidad de un cambio de trabajo o ajustes importantes en el área laboral; analiza bien cada paso y sé inteligente para no cometer errores por impulso. Recuerda que no todo lo que brilla es oro, pero lo que se construye con calma suele durar más.
CAPRICORNIO
12 de enero de 2026
Es momento de desprenderte de una amistad que te ha fallado más de una vez y que, para colmo, ha estado hablando mal de ti y de tu familia, aun cuando le diste entrada a tu casa y comió en tu mesa. Eso no se hace y tú ya no estás para tolerar traiciones disfrazadas de sonrisas. Aprende a cerrar puertas sin culpa, porque quien te falla una vez y lo vuelve a hacer, no merece explicación, solo distancia.
Se marcan amores de una noche que, lejos de ayudarte, podrían traerte mucha inestabilidad emocional. No te confundas más de la cuenta ni metas el corazón donde solo hay calentura, porque luego eres tú quien termina pagando los platos rotos. En el área laboral, mucho cuidado con cambios radicales; alguien podría querer jugarte chueco y podrías lamentarlo si no analizas bien cada paso.
Te vienen situaciones positivas, pero muchas las has dejado ir por esperar lo que tú crees que mereces. Recuerda que a veces lo que llega es justo lo que necesitas para avanzar. Cada que decidas cambiar algo de tu vida, hazlo en silencio y deja de platicar tus planes, porque la gente es bien mendiga y la envidia puede arruinarte lo que apenas está tomando forma.
Una fiesta o evento se aproxima al que no serás requerido; que te valga madre, no eres indispensable ni ellos merecen tu energía. Se ve crecimiento en áreas que antes te costaban mucho trabajo, como el corazón y la salud. Atiende cualquier malestar físico que traes cargando, porque el panorama es muy bueno para que todo salga como lo has esperado. Sueños premonitorios te estarán indicando situaciones que están por suceder y que traerán consigo aprendizajes y beneficios importantes para tu vida.
SAGITARIO
12 de enero de 2026
La vida te va a dar la oportunidad de corregir un error del pasado. Una persona a la que dañaste aparecerá en próximas fechas y será momento de cerrar ciclos como debe ser. Si fallaste, pide disculpas y deja que cada quien siga su camino. No dejes círculos abiertos, porque el karma es canijo y cuando menos lo esperes, llega puntual a cobrar lo que debes.
Cambia tu forma de pensar y enfoca tu atención en tus metas y objetivos. Ya basta de vivir en el sueño, de quejarte de todo y no hacer nada. Ponte a trabajar en lo que quieres y necesitas para tu bienestar, porque nadie más lo va a hacer por ti. Mucho cuidado con invertir dinero en negocios o firmar papeles importantes, porque no se ven buenos tiempos en esa área; revisa todo con lupa y no te confíes.
Cuida mucho tu dinero y tus pertenencias, ya que se marca una posible pérdida material o financiera por descuido. Dentro de la familia podrían presentarse problemas relacionados con el alcohol, así que mantente alerta y no minimices señales. No permitas que comentarios tontos de terceras personas te hagan sentir mal o te provoquen crisis existenciales; recuerda quién eres y todo lo que has superado.
Cree en ti, porque cuando lo haces de verdad, logras todo lo que te propones. No abandones tus sueños ni metas por nadie; este es el momento de empeñarte en serio, porque estás en tiempo y forma de lograr lo que deseas. Se abren oportunidades en los negocios y dinero en puerta que te ayudará a salir de deudas que venías cargando desde hace tiempo. Aprovecha esta racha con inteligencia y no vuelvas a cometer los mismos errores.