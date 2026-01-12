Horóscopo: qué será de tu semana del 12 al 17 de enero 2026

El horóscopo de la semana, además de tus predicciones sobre el amor y el dinero, te dice cuál será la clave para aprovechar la energía de los astros del 12 al 17 de enero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Tiempo de superar esos viejos conflictos que le han impedido entregarse. Huir por la tangente no ayuda a madurar. Compartirá alegrías.

DINERO: Lo esencial es que pueda sostener un ritmo parejo de esfuerzo: a no agotarse. Negociará con soltura y decisión.

CLAVE DE LA SEMANA: Aproveche la oportunidad de mostrar lo que vale.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Adiós a malos recuerdos de su mente y viejas penas de su corazón. Si alguien que se acerca a su gente no le cae bien, haga valer lo que percibe.

DINERO: Ordene su caótica agenda. Proyectos que parecían frenados irán cobrando forma gracias a alguien que lo tiene en cuenta.

CLAVE DE LA SEMANA: Ceda el paso pero evalúe de antemano si responderán a su gentileza.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Las diferencias dan paso al amor. Logrará cierta armonía. Una pasión muy profunda dará lugar a un lazo indestructible. Experiencias únicas.

DINERO: Su energía al servicio del crecimiento económico. No tendrá lo que buscaba de inmediato pero sí a mediano plazo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si debe tratar con gente agresiva, dé un paso al costado.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Su pareja y sus familiares estarán muy a gusto en su compañía, aunque tal vez no se lo expresen con palabras. Tendrá ganas de compartir y esto le hará bien a sus relaciones. Alegrías.

DINERO: Aprenderá de la experiencia con rapidez. Su economía se irá estabilizando poco a poco y eso lo estimulará.

CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien encantador se acerca… demuéstrele su interés.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Discusiones pequeñas que mejor dejarlas pasar. ¿Lo hacen sentirse atado de pies y manos? Libérese y no espere el visto bueno de los demás.

DINERO: Habrá quienes compliquen las cosas adrede, mientras que otros lo harán sin intención. Deberá tener una paciencia infinita.

CLAVE DE LA SEMANA: No tiene que rendir cuentas si respeta los derechos ajenos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Semana de encuentros. Pone sus asuntos en marcha. Un problema de pareja se irá complicando pero en breve todo volverá a la plena normalidad.

DINERO: Lucha por sacar adelante un negocio o proyecto. Confíe en esos socios o compañeros de trabajo dispuestos a cooperar.

CLAVE DE LA SEMANA: Pruebe con un no contundente, especialmente si lo presionan.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Habrá discusiones pero después acuerdos. Las luchas cotidianas pueden matar el amor. Tenga cuidado si quiere conservar a su actual pareja.

DINERO: Podrá revertir las complicadas situaciones que se planteaban en su trabajo. Logra un mayor ingreso en su cuenta bancaria.

CLAVE DE LA SEMANA: Vaya de frente, lo peor que le puede pasar es que le digan no.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Logra conectarse con sus deseos más hondos. Quite peso a la palabra de los otros. Cuánto menos divulgue sus conflictos amorosos, mejor le irá.

DINERO: Las exigencias van en aumento pero no habrá forma de postergar los plazos. Si tiene la opción de delegar, hágalo.

CLAVE DE LA SEMANA: Ignore a quienes insisten en sus errores, tratan de boicotear.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Feliz consigo mismo. Si su pareja es muy posesiva, tome distancia cuando sea necesario. De lo contrario, celos y suspicacias permanentes.

DINERO: Sin sentimentalismos. Si vienen a pedirle un préstamo o un favor mejor será que tome los recaudos mínimos del caso.

CLAVE DE LA SEMANA: El futuro no es controlable así que mejor ocuparse del presente.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Una catarata de compromisos sociales que desgastarán. El afecto familiar compensará con creces su esfuerzo. La pasión a la orden del día.

DINERO: Llamado de atención. Converse amable pero claramente con empleados o compañeros ineficientes que perjudican su tarea.

CLAVE DE LA SEMANA: El apuro ajeno no es el suyo; evite que lo pongan ansioso.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Se avecinan tiempos de reconstrucción. Sus amigos pueden necesitar consuelo; escúchelos . Si tiene una buena pareja será quien lo sostenga.

DINERO: Aunque merezca más de lo que recibe no lo proclame a los cuatro vientos. Evite enemistades totalmente innecesarias.

CLAVE DE LA SEMANA: No queme etapas, puede perderse la mejor parte del romance.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Bien sentimentalmente, aunque pueda perder por momentos el control y eso lo asuste. No entre en pánico. Premian su lealtad y su sensibilidad.

DINERO: Bastante exigente consigo mismo y con los demás. Gran ayuda de alguien dinámico pero intente que no sea bajo presión.

CLAVE DE LA SEMANA: Defienda la alegría de vivir. Haga algo que le guste cada día.

Por Kirón