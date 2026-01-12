Horóscopo: qué será de tu semana del 12 al 17 de enero 2026
Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué le deparan los astros a tu signo del zodiaco, en el amor y el dinero, del 12 al 17 de enero de 2026
El horóscopo de la semana, además de tus predicciones sobre el amor y el dinero, te dice cuál será la clave para aprovechar la energía de los astros del 12 al 17 de enero.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Tiempo de superar esos viejos conflictos que le han impedido entregarse. Huir por la tangente no ayuda a madurar. Compartirá alegrías.
DINERO: Lo esencial es que pueda sostener un ritmo parejo de esfuerzo: a no agotarse. Negociará con soltura y decisión.
CLAVE DE LA SEMANA: Aproveche la oportunidad de mostrar lo que vale.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Adiós a malos recuerdos de su mente y viejas penas de su corazón. Si alguien que se acerca a su gente no le cae bien, haga valer lo que percibe.
DINERO: Ordene su caótica agenda. Proyectos que parecían frenados irán cobrando forma gracias a alguien que lo tiene en cuenta.
CLAVE DE LA SEMANA: Ceda el paso pero evalúe de antemano si responderán a su gentileza.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Las diferencias dan paso al amor. Logrará cierta armonía. Una pasión muy profunda dará lugar a un lazo indestructible. Experiencias únicas.
DINERO: Su energía al servicio del crecimiento económico. No tendrá lo que buscaba de inmediato pero sí a mediano plazo.
CLAVE DE LA SEMANA: Si debe tratar con gente agresiva, dé un paso al costado.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Su pareja y sus familiares estarán muy a gusto en su compañía, aunque tal vez no se lo expresen con palabras. Tendrá ganas de compartir y esto le hará bien a sus relaciones. Alegrías.
DINERO: Aprenderá de la experiencia con rapidez. Su economía se irá estabilizando poco a poco y eso lo estimulará.
CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien encantador se acerca… demuéstrele su interés.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Discusiones pequeñas que mejor dejarlas pasar. ¿Lo hacen sentirse atado de pies y manos? Libérese y no espere el visto bueno de los demás.
DINERO: Habrá quienes compliquen las cosas adrede, mientras que otros lo harán sin intención. Deberá tener una paciencia infinita.
CLAVE DE LA SEMANA: No tiene que rendir cuentas si respeta los derechos ajenos.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Semana de encuentros. Pone sus asuntos en marcha. Un problema de pareja se irá complicando pero en breve todo volverá a la plena normalidad.
DINERO: Lucha por sacar adelante un negocio o proyecto. Confíe en esos socios o compañeros de trabajo dispuestos a cooperar.
CLAVE DE LA SEMANA: Pruebe con un no contundente, especialmente si lo presionan.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Habrá discusiones pero después acuerdos. Las luchas cotidianas pueden matar el amor. Tenga cuidado si quiere conservar a su actual pareja.
DINERO: Podrá revertir las complicadas situaciones que se planteaban en su trabajo. Logra un mayor ingreso en su cuenta bancaria.
CLAVE DE LA SEMANA: Vaya de frente, lo peor que le puede pasar es que le digan no.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Logra conectarse con sus deseos más hondos. Quite peso a la palabra de los otros. Cuánto menos divulgue sus conflictos amorosos, mejor le irá.
DINERO: Las exigencias van en aumento pero no habrá forma de postergar los plazos. Si tiene la opción de delegar, hágalo.
CLAVE DE LA SEMANA: Ignore a quienes insisten en sus errores, tratan de boicotear.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Feliz consigo mismo. Si su pareja es muy posesiva, tome distancia cuando sea necesario. De lo contrario, celos y suspicacias permanentes.
DINERO: Sin sentimentalismos. Si vienen a pedirle un préstamo o un favor mejor será que tome los recaudos mínimos del caso.
CLAVE DE LA SEMANA: El futuro no es controlable así que mejor ocuparse del presente.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Una catarata de compromisos sociales que desgastarán. El afecto familiar compensará con creces su esfuerzo. La pasión a la orden del día.
DINERO: Llamado de atención. Converse amable pero claramente con empleados o compañeros ineficientes que perjudican su tarea.
CLAVE DE LA SEMANA: El apuro ajeno no es el suyo; evite que lo pongan ansioso.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Se avecinan tiempos de reconstrucción. Sus amigos pueden necesitar consuelo; escúchelos . Si tiene una buena pareja será quien lo sostenga.
DINERO: Aunque merezca más de lo que recibe no lo proclame a los cuatro vientos. Evite enemistades totalmente innecesarias.
CLAVE DE LA SEMANA: No queme etapas, puede perderse la mejor parte del romance.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Bien sentimentalmente, aunque pueda perder por momentos el control y eso lo asuste. No entre en pánico. Premian su lealtad y su sensibilidad.
DINERO: Bastante exigente consigo mismo y con los demás. Gran ayuda de alguien dinámico pero intente que no sea bajo presión.
CLAVE DE LA SEMANA: Defienda la alegría de vivir. Haga algo que le guste cada día.
Por Kirón