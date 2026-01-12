La primera ronda de pagos de la SSA inicia este 14 de enero: qué jubilados recibirán $3,000

Este miércoles 14 de enero del 2026, inicia la primera ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) dirigido a los jubilados que solicitaron su retiro después de 1997.

Todos los meses, la SSA distribuye los pagos a los jubilados y asegurados de los otros programas sociales como: el Seguro de Ingreso Suplementario, y el Seguro por Incapacidad, guiando las fechas de envíos a través de un calendario, para que los beneficiarios puedan saber los días en los que recibirán sus beneficios.

En este caso, los primeros en recibirlo serán los jubilados no solo retirados después de 1997, sino con nacimiento entre los días 1 y 10 de cualquier mes. Los montos varían dependiendo de su edad de solicitud de jubilación.

Por lo tanto, aquellos jubilados a los 62 años se les resta el 30% de sus beneficios por adelanto de su jubilación, quedando en los $2,000 dólares. Los jubilados retirados a los 65 años reciben $3,000 dólares, el 100% de los pagos; y los de 70 años obtienen mensualmente la cantidad más alta que corresponde a más del 100%, unos $5,000 dólares.

Los siguientes en recibir sus beneficios serán los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes, los cuales les corresponde el miércoles 21 de enero, y finalmente para el miércoles 28 de enero se distribuirá la tercera ronda de pagos a los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Sigue leyendo: