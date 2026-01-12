Miles de hogares sin electricidad tras nuevo ataque ruso en Ucrania

Un ataque ruso con drones cortó el suministro eléctrico en Odesa, en el sur de Ucrania, informó este lunes la firma DTEK, dejando a 35,000 hogares a oscuras tanto en un barrio de la capital regional como en otras localidades de la zona homónima. La compañía advirtió que los daños son graves y que “el restablecimiento del servicio llevará tiempo”.

El ataque golpeó infraestructura y un edificio residencial en Odesa, informó el alcalde, Serhiy Lysak. Dos personas resultaron heridas, agregó. El gobernador de la región, Oleg Kiper, dijo que además cinco casas y un edificio de la administración local fueron golpeados por los bombardeos. La región de Odesa es atacada casi a diario por Rusia, que ha centrado en esta zona sus ataques a larga distancia en las últimas semanas.

Debido a los intensos ataques aéreos, ciudades ucranianas como Kiev, Dnipro, Odesa y otras se encuentran sin servicio eléctrico. Al carecer de este, también fallan la calefacción y el agua, justo cuando en algunos puntos de Ucrania las temperaturas bordean los -20 grados Celsius. Sobre este último punto, el gobernador de Odesa aclaró que tanto la calefacción como el agua ya se encontraban operativos en Odesa.

“¡Permanezcan en los refugios!”

La Fuerza Aérea de Ucrania, por su parte, informó que el país agresor lanzó 156 drones contra territorio ucraniano, de los cuales 135 fueron interceptados. Sin embargo, se produjeron impactos en 18 puntos del país. Una de las regiones de Ucrania contra las que se dirigió el ataque es la de Cherniguiv, en el norte del país, donde hubo daños “importantes” en una infraestructura energética.

También Kiev, una ciudad donde miles de hogares siguen sin calefacción, fue atacada por drones. “En Kiev se ha activado la defensa aérea. ¡Permanezcan en los refugios!”, escribió en su cuenta de Telegram poco antes de las dos de la madrugada hora local el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko. El ataque provocó un incendio en un edificio no residencial.

En su discurso a la nación de la noche del domingo, el presidente Volodimir Zelenski explicó que el suministro de energía sigue experimentando déficits graves en regiones fronterizas con Rusia o por las que pasa el frente y en algunas zonas de Kiev, donde los especialistas siguen trabajando para mitigar las consecuencias del último gran ataque ruso del viernes. “Se ha hecho mucho, pero un número sustancial de familias siguen sin electricidad”, dijo Zelenski sobre la situación en la región donde se encuentra la capital.