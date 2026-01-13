Clima de hoy en Austin para este martes 13 de enero

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del suroeste, que podría llegar a los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 43%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 7% para este día. La presión atmosférica media será de 1026.0 hPa, una medición que irá en descenso a lo largo del día. El Sol saldrá a las 07:29 h y el crepúsculo será a las 17:51 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que tendremos cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 39 y los 68 grados Fahrenheit (4 y 20ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

