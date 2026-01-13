Corte Suprema podría apoyar la prohibición de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos

Los jueces conservadores de la Corte Suprema podrían respaldar la prohibición que impera en algunos estados donde, mediante legislaturas lideradas por el Partido Republicano, se les impide a los atletas transgénero competir en equipos deportivos femeninos.

Encabezados por el magistrado Brett Kavanaugh y por John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, algunos miembros del ala conservadora de la Corte reconocieron estar preocupados sobre el posicionamiento asumido por los defensores la comunidad LGBTQ exigiendo la integración de sus miembros en equipos y competencias deportivas originalmente creadas para sólo para mujeres biológicamente nacidas con dicho género.

En este sentido, se abre la posibilidad de que se reviertan las decisiones de tribunales inferiores a favor de los atletas transgénero.

Durante más de tres horas, los jueces escucharon argumentos en un par de casos relacionados con las leyes de Virginia Occidental e Idaho, donde se requiere que los equipos deportivos de las escuelas públicas y las universidades sean designados en función del sexo biológico al nacer, lo cual les restringe a las niñas y mujeres transgénero competir en equipos que correspondan a su identidad de género.

Lo que se establezca en la Corte Suprema podría incidir en al menos 25 estados. (Crédito: Mark Tenally / AP)

Sin embargo, el ala liberal del tribunal sugirió que los atletas implicados todavía podrían impugnar, aunque de forma limitada, sus circunstancias individuales.

“Dado que la mitad de los estados lo permiten, respaldando que las niñas y mujeres transgénero participen, aproximadamente la otra mitad no lo hace. ¿Por qué en este punto, solo por el papel de este tribunal, intervendríamos e intentaríamos constitucionalizar una norma para todo el país mientras todavía hay incertidumbre y debate?”, cuestionó el juez Brett Kavanaugh.

Por su parte, el juez Samuel Alito enfatizó que las atletas femeninas de todo el país han expresado su oposición a que las niñas transgénero compitan contra ellas y junto a ellas.

“¿Qué opinan de ellas? ¿Son intolerantes? ¿Se engañan al creer que están sujetas a una competencia desleal?”, cuestionó.

Cabe señalar que la Corte Suprema tiene una mayoría conservadora de 6-3, lo cual puede marcar una tendencia con respecto a su posicionamiento final sobre este caso y es probable que el fallo tenga implicaciones a nivel nacional, al menos para los otros 25 estados con prohibiciones similares.

Sigue leyendo:

• Casi la mitad jóvenes transgénero y de género diverso reportan pensamientos suicidas, con prevalencia en Norteamérica

• Departamento de Salud genera controversia al cambiarle de nombre a una exfuncionaria transgénero

• La administración Trump cerrará la línea de atención telefónica que evita suicidios de jóvenes LGBTQ+