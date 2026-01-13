Donald Trump anuncia recorte de fondos a las ciudades santuario al final de mes

El presidente Donald Trump anticipó que al final de mes les cortará fondos a las ciudades santuario por no apoyar su estrategia de deportar a extranjeros carentes de estatus legal.

“Ningún país puede permitirse el lujo de acoger a millones de personas, pagar su educación, su atención sanitaria, sus hospitales”, afirmó durante un discurso emitido en el Club Económico de Detroit.

Acto seguido, el republicano de 79 años reiteró que apoyar a inmigrantes considerados un riesgo para el resto de la ciudadanía es un error, pues eso afecta además al presupuesto del gobierno y por lo tanto cerrará la llave de los recursos para las entidades renuentes a respaldar su política.

“A partir del 1 de febrero, no realizaremos ningún pago a las ciudades santuario ni a los estados que tienen ciudades santuario porque hacen todo lo posible para proteger a los criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses. Y eso genera fraude, delincuencia y todos los demás problemas que conlleva. Por eso, no estamos haciendo ningún pago a nadie que apoye el santuario”, subrayó.

Trump también anticipó que estados como California recibirán notificaciones de 90 días de su gobierno, obligándolos a repatriar a cualquier extranjero que haya ingresado al país ilegalmente.

La estrategia de Donald Trump consiste en intercambiar apoyo a sus deportaciones a cambio de fondos federales. (Crédito: Ryan Sun / AP)

Por otra parte, el presidente señaló que suspenderá cerca de 8,000 préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a “presuntos estafadores” en Minnesota, uno de los estados donde asegura que se presentó un millonario fraude en el que participaron algunos refugiados somalíes durante la pandemia de COVID.

“También hemos suspendido los pagos vinculados a presuntos estafadores en Minnesota, que son muchos. Es un gran estado. Era un gran estado. Ahora ese estúpido gobernador lo está destruyendo”, expresó.

Durante su intervención, Donald Trump aprovechó para criticar a Gavin Newsom, mandatario de California; J.B. Pritzker, gobernador de Illinois; y a Tim Walz, mandatario de Minnesota, a quienes les reprochó acilitar la inmigración ilegal y el fraude.

Al respecto, Peter Neronha, fiscal general demócrata de Rhode Island, emitió un comunicado donde califica el anuncio del jefe de la nación como un acoso dirigido a sus opositores.

“Es la táctica de un acosador. Y la única manera de lidiar con un acosador es hacerle saber que no te va a intimidar”, escribió.

Sigue leyendo:

• Tribunal declara ilegal el recorte de fondos contra el terrorismo a estados santuario

• Zar fronterizo advierte que se incrementarán las redadas para detener a inmigrantes en Nueva York

• DHS responde a California tras la iniciativa de crear “ciudades sin ICE”