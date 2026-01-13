Mantener las tierras públicas en manos del pueblo: ¿Qué se necesita?

En una noche completamente oscura cerca del paso elevado de la I-25 en Hatch, Nuevo México, estábamos recostados en la alta hierba del desierto, como si fuéramos ciervos, admirando un manto de estrellas, quitándonos el olor a hígado de pollo de los dedos y preguntándonos si los extraterrestres realmente existían. Nos reíamos mientras enjambres de mosquitos nos devoraban y esperábamos pacientemente a que picaran los bagres. Habíamos decidido que valía la pena.

Estaba observando a mi presa cautiva —una tortuga de caja del desierto que había convencido a mi padre de que me dejara tener como mascota— cuando las campanillas de cobre en la punta de nuestras cañas de pescar comenzaron a sonar. En un instante, mi hermano y yo corrimos hacia las cañas, tropezando en la oscura pradera del desierto y preguntándonos quién ganaría nuestro torneo de pesca improvisado. El premio: quien pescara el bagre más grande le pondría nombre a la tortuga.

Una vida marcada por las tierras públicas

Esa noche que pasé con mi padre y mi hermano cuando era niño se encuentra entre mis primeros recuerdos de enamorarme de la naturaleza y, eventualmente, de la conservación y las tierras públicas. Fue una experiencia típicamente estadounidense, y en este caso, pescar en el menguante Río Grande con cañas y licencias de pesca de Walmart en la Capital Mundial del Chile. Fue una experiencia única del sur de Nuevo México.

Hoy me encuentro como miembro del Congreso, representando ese mismo distrito y ese mismo pedazo de tierra que ayudó a forjar mi vida. En 2025, fundé el Caucus Bipartidista de Tierras Públicas con el representante estadounidense Ryan Zinke de Montana. Juntos, decidimos dejar de lado la política de Washington y trabajar en un tema que nos importa a ambos: mantener las tierras públicas en manos del público.

La idea surgió hace unos seis meses, cuando le pregunté a Emily, miembro de mi personal: “¿Alguien ha creado alguna vez un grupo parlamentario sobre tierras públicas?”. Para mi sorpresa, la respuesta fue: “No”. Dada la naturaleza bipartidista de la conservación a lo largo de la historia de nuestra nación, dije: “Bueno, entonces lo haremos nosotros”.

La afinidad de Estados Unidos por la conservación y la vida silvestre trasciende la raza, el género, el partido político y cualquier otra categoría que se quiera aplicar a quienes aman la naturaleza. Por eso, el Grupo Parlamentario sobre Tierras Públicas ha crecido hasta incluir a 11 republicanos y 11 demócratas. El representante Mike Simpson de Idaho y la representante Debbie Dingell de Michigan son los copresidentes, junto con un grupo de legisladores de todo el país que coinciden en que la protección de las tierras públicas es un asunto bipartidista.

Surgen amenazas de venta de tierras públicas

Pocas semanas después, el representante estadounidense Mark Amodei de Nevada propuso una enmienda para vender cientos de miles de acres de tierras públicas en Nevada y Utah, que finalmente fue eliminada del paquete de conciliación de la Cámara de Representantes gracias, en gran parte, a la coalición bipartidista que formamos en Nuevo México y Montana.

Los estadounidenses del Oeste han visto esta maniobra durante generaciones: personas que intentan vender el patrimonio de nuestra nación con pretextos engañosos, cuando en realidad, el objetivo es beneficiar a la industria y a los más ricos, quienes pueden permitirse comprar nuestros bosques, montañas y ríos, dejando a la gente común abandonada tras una puerta cerrada.

Me enorgullece que mi copresidente, el Sr. Zinke de Montana, anunciara su oposición a la propuesta de Amodei durante la conferencia de prensa que dio inicio al Caucus. Su liderazgo en un Congreso controlado por los republicanos fue fundamental para defender los valores estadounidenses y, finalmente, derrotar el plan de venta de tierras aún más escandaloso de Mike Lee en el Senado de los Estados Unidos.

Un legado por el que vale la pena luchar

En mi distrito natal de Nuevo México, donde acechamos a los ciervos mula en los arroyos, cazamos ciervos Coues a caballo y perseguimos alces en las altas montañas de Gila, las tierras públicas definen quiénes somos, incluso para esos niños como yo, que quizás solo pueden pescar bagres debajo de un puente.

La verdad es que, más allá de la recreación, el patrimonio, la tradición y el sustento, las tierras públicas brindan inmensas oportunidades económicas a las comunidades rurales, lugares como Silver City, Glenwood, Lordsburg, Carlsbad, Kingston, Magdalena y Pie Town en mi distrito. Ya sea que sirvan como centros de caza o puertas de entrada a la primera zona silvestre de nuestra nación, estas comunidades rurales prosperan gracias al acceso a las tierras públicas. Y, sin importar nuestras diferencias políticas, coincidimos en que queremos mantenerlas en estado natural, bien administradas y accesibles para todos.

Antes de llegar al Congreso, dediqué gran parte de mi tiempo a defender estos lugares: ayudando a que las Montañas Organ-Picos del Desierto fueran designadas Monumento Nacional, previniendo un desvío catastrófico del río Gila, luchando para proteger los pastizales del desierto de Chihuahua más grandes e intactos en Otero Mesa, y oponiéndome a exmiembros del Congreso en el mismo distrito que represento hoy. Ellos tenían una visión muy diferente sobre el valor de las tierras públicas que la mía.

Desde mi punto de vista: No podemos cazar si las manadas de alces están diezmadas; no podemos pescar si nuestras cuencas hidrográficas se incendian y se eliminan las protecciones del agua potable; y no podemos entrenar a nuestros perros si no hay codornices en las praderas devastadas por la sequía. Pero, sobre todo, no podemos transmitir estas tradiciones a nuestros hijos si no luchamos por ellas, una lucha que nos llama a todos hoy.

Por eso estoy tan agradecido a la coalición bipartidista de cazadores y pescadores, observadores de aves y campistas, ciclistas de montaña y excursionistas, escaladores y esquiadores, y piragüistas y senderistas que dieron un paso al frente y dejaron de lado la política para crear un movimiento ciudadano que se opone al último intento de apropiación de tierras públicas. Esto es lo que permite que nuestro Grupo Parlamentario Bipartidista de Tierras Públicas gane fuerza y consenso.

La batalla continúa

Sabemos que los ataques continuarán. Como representante de un distrito fronterizo, veo claramente las intenciones detrás de la última propuesta del senador Lee, la Ley de Conservación de las Tierras Fronterizas. Invito al senador Lee a visitar el extremo suroeste de Nuevo México y acompañarme a cazar codornices de Montezuma en el Bosque Nacional Coronado o venados de cola blanca en la Sierra de Animas. Y lo reto a que me diga que nuestras tierras fronterizas, tanto al sur como al norte, no deben ser protegidas ni accesibles para todos los estadounidenses.

La propuesta del senador Lee cambiaría radicalmente el acceso público y la gestión de algunos de nuestros paisajes más preciados, lugares como el Parque Nacional Big Bend, el Parque Nacional Glacier y Boundary Waters en Minnesota.

La letra pequeña de este nefasto proyecto de ley afecta a todas las tierras públicas dentro de un radio de 160 kilómetros de nuestras fronteras sur y norte, con un único objetivo: destruir la integridad de estas tierras para, eventualmente, privatizarlas o venderlas al mejor postor. Apoyo unas fronteras fuertes y seguras, pero esta no es la manera de lograrlo.

En este país, las tierras públicas son un gran factor de igualdad. Tanto republicanos como demócratas han luchado por protegerlas durante generaciones. Basta con recordar las sabias palabras del gran Theodore Roosevelt, quien en su séptimo discurso ante el Congreso en 1907, señaló acertadamente que, aunque “solemos hablar de los recursos de este país como si fueran inagotables, esto no es cierto”.

Como cazadores y pescadores, sabemos que esto es verdad. Independientemente de nuestras inclinaciones políticas, nos une la experiencia común de cazar nuestro primer animal o pescar nuestro primer pez. Esa sensación de ver cómo se apaga la vida que hemos arrebatado, y luego la alegría de llevarla a casa para alimentar a nuestra familia y compartirla con ellos.

Es ese sentimiento el que enciende un deseo de por vida de proteger la vida silvestre y nuestras tierras públicas a toda costa, y los animo a que continúen la lucha de todas las maneras posibles. Apoyen el trabajo del Caucus de Tierras Públicas. Escriban a sus representantes en el Congreso. Participen como voluntarios en proyectos locales de conservación de hábitats o senderos. Únanse a una organización conservacionista. Voten a favor de la protección de las tierras públicas. Dejen de lado la política y luchen por la próxima generación.

Por último, me enorgullece decir que gané el Circuito de Bagres de Chile Capital, así que pude ponerle nombre a la tortuga. La llamé Flash, en honor a mi personaje de cómic favorito. Vivió 8 años y se comió toda mi lechuga.

(*) Este artículo es una publicación de invitado escrita por el congresista estadounidense Gabe Vasquez, de Nuevo México. El representante Vasquez es conservacionista, defensor de las tierras públicas y cazador y pescador de toda la vida. También fue personaje en una historia de aventuras de F&S escrita por Hal Herring.

