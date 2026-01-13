Más de 2,000 muertos en Irán tras represión de protestas antigubernamentales

Irán se encuentra sumido en una crisis social y política de proporciones históricas, luego de que las protestas antigubernamentales, desatadas por el colapso económico, dejaran un saldo de al menos 2,000 muertos, según activistas y un funcionario iraní citado por agencias internacionales bajo condición de anonimato. La cifra no ha podido ser verificada de manera independiente debido a un apagón informativo impuesto por el régimen.

Las manifestaciones se han intensificado en las principales ciudades, con un despliegue masivo de fuerzas de seguridad y la milicia voluntaria Basij. Testigos relatan calles vigiladas por policías antimotines con cascos, armaduras, escudos, porras y gas lacrimógeno, mientras agentes de civil realizan detenciones arbitrarias de transeúntes. El gobierno acusa a “terroristas” de causar muertes y atacar tanto a manifestantes como a oficiales, según el relato oficial.

Primeras llamadas internacionales desde protestas

Después de días de cortes de teléfono e Internet, Irán permitió el martes a sus ciudadanos realizar llamadas internacionales, aunque el acceso a sitios web sigue restringido al contenido aprobado por el gobierno. Las restricciones buscan limitar la difusión de las protestas y mantener el control sobre la información mientras el país enfrenta condena internacional.

El presidente Donald Trump intervino a través de su plataforma Truth Social, instando a los “patriotas iraníes” a continuar protestando, tomar el control de sus instituciones y registrar los nombres de “los asesinos y abusadores”.

Protestas contra la inflación en Irán se vuelven políticas y exigen el fin de la República Islámica



Las protestas que comenzaron en Teherán el pasado 28 de diciembre, impulsadas por comerciantes descontentos con la alta inflación y un rial en caída libre, ahora alcanzan una… pic.twitter.com/MiXVvX0itA — DW Español (@dw_espanol) January 7, 2026

Trump anunció además la cancelación de reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los ataques contra manifestantes y aseguró que se enviará ayuda a quienes se encuentran bajo amenaza.

En un contexto de creciente presión internacional, el canciller alemán Friedrich Merz dijo que el régimen carece de legitimidad electoral y sugirió que los días del gobierno actual podrían estar contados. Por su parte, el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, enfatizó que el pueblo iraní “quiere ser libre” y ha sido reprimido durante décadas.

Se espera que el vicepresidente estadounidense Vance convoque una reunión sobre estrategia hacia Irán con miembros del equipo de seguridad nacional, mientras los líderes mundiales evalúan posibles respuestas ante la escalada de violencia y la represión sistemática de manifestantes.

