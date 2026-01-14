Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 14 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 14 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.8 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.47 y 17.85 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un precio de 17.8 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.37 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en negativo tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su tendencia regular y cotizó este día a la baja. Tras mantener la jornada previa a la baja, hoy cotizó a 492.3 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 63.59 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

