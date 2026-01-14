Dan cadena perpetua a hombre de California que apuñaló 11 veces a su esposa y abusó de su cadáver

Un hombre de California fue sentenciado por el brutal asesinato de su esposa durante su divorcio, informaron las autoridades.

El fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko, anunció en un comunicado de prensa que Zarbab Ali, de Hawthorne, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Rachael Castillo.

Ali se declaró culpable previamente de mutilación ilegal, exhumación o contacto sexual con restos humanos y fue condenado por asesinato, según el fiscal de distrito del condado de Ventura.

Castillo, quien tenía dos hijos con Ali, había solicitado el divorcio. El proceso estaba casi finalizado cuando Ali, de 29 años, la atacó mortalmente mientras estaba sola en el apartamento de su hermana, donde ella y sus hijos se alojaban.

El incidente ocurrió el 10 de noviembre de 2022 y Ali fue condenado el 21 de noviembre de 2025.

El día de su muerte, Ali recogió a los dos hijos de la expareja y los llevó a casa de sus padres en Victorville antes de regresar al apartamento de Simi Valley.

“Sabiendo que la Sra. Castillo estaría sola, encontró la puerta principal sin llave, entró, apagó las luces y esperó a que saliera de una habitación. Luego la confrontó en un pasillo oscuro y estrecho y la apuñaló 11 veces en el cuello y el pecho”, declaró el Fiscal de Distrito del Condado de Ventura.

Ali envolvió el cuerpo de Castillo en una manta e intentó limpiar el desastre antes de salir del apartamento y colocar el cuerpo en el maletero de su vehículo, que según los investigadores había dejado abierto con antelación.

Ali llevó el cuerpo de Castillo a Littlerock, California, y con una pala recién comprada cavó una fosa poco profunda donde la depositó. Después, regresó a casa de sus padres, donde se encontraban los niños.

La hermana de Castillo finalmente regresó al apartamento, donde vio señales de forcejeo y contactó a la policía tras notar que el teléfono y el auto de Castillo estaban abandonados en la residencia.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron objetos ensangrentados en un contenedor de basura cercano y hablaron con vecinos que recordaban haber visto a Ali antes de que llegara la policía.

Aproximadamente a las 2:00 a. m., hora local, del día siguiente, Ali esperó a que todos durmieran en la casa y condujo desde la casa de sus padres en Victorville hasta donde estaba enterrada Castillo, según informó el fiscal del condado de Ventura.

Luego, mantuvo relaciones sexuales con sus restos y la volvió a enterrar, un acto que, según la fiscalía, confesó.

Detectives del Departamento de Policía de Simi Valley y agentes del FBI realizaban la búsqueda del cuerpo de Castillo el 13 de noviembre de 2022, cuando encontraron sus restos en un lugar remoto del desierto cerca de Littlerock.

“Los investigadores localizaron huellas de vehículos a lo largo de aproximadamente 70 yardas, que terminaban en tierra removida”, declaró el fiscal del distrito. A unos 20 metros al sureste de los montones de tierra, los investigadores encontraron una pala de metal. Bajo una de las zonas de tierra removida, las fuerzas del orden recuperaron el cuerpo de la Sra. Castillo. Ali fue arrestado ese mismo día tras salir de la casa de sus padres.

“Rachel fue más que una víctima”, dijeron sus familiares durante las declaraciones de impacto de la víctima en la sentencia. Sus seres queridos también se dirigieron directamente a Ali, llamándolo “cobarde”, al hablar en nombre de “dos niños inocentes cuyas vidas cambiaron para siempre”.

“Donde cualquier ser humano debería sentir vergüenza, repugnancia y aversión por lo que ha hecho, el acusado no ha mostrado ningún remordimiento”, declaró el fiscal adjunto principal David Russell, de la Unidad de Homicidios por Delitos Graves de la Fiscalía del Condado de Ventura.

“Sus acciones lo sitúan entre los peores delincuentes que este tribunal jamás verá. No merecía ninguna indulgencia, y la sentencia de hoy garantiza que nunca más estará libre para poner en peligro a otra persona ni infligir más daño a la sociedad”, continuó Russell.

